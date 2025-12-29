Ç¯Êð1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿ÌøÄ®¡¢Âç´Ø¡¢Æ£°æ

¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ËÆüÄøÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤È¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍµð°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÌøÄ®Ã£¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢Æ£°æâ«ºÈ¤¬¿·¤¿¤Ë1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£»ÙÇÛ²¼¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï1ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¿Í¤¬ÊÝÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ÇÁ´°÷¤¬¥µ¥¤¥ó¡£34¿Í¤¬Ç¯Êð¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖÃÈÅß¹¹²þ¡×¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¤Ï8¿Í¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡³ÆÁª¼ê¤ÎÁý¸º¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¶áÆ£¡¡·ò²ð¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡¡¡¢¢
»³Àî¡¡Êæ¹â¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡¢¢
ÌøÅÄ¡¡Íª´ô¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡¡¡¢§10000
¾åÂô¡¡Ä¾Ç·¡¡¡¡¡¡25000¡¡¡¡¡¡¢¢
º£µÜ¡¡·òÂÀ¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡¢§10000
Âç´Ø¡¡Í§µ×¡¡¡¡¡¡17000¡¡¡¡¡¡¢¤8000
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡¡¡¡¡15000¡¡¡¡¡¡¢¤5000
·ª¸¶¡¡ÎÍÌð¡¡¡¡¡¡14000¡¡¡¡¡¡¢§1000
Æ£°æ¡¡â«ºÈ¡¡¡¡¡¡12000¡¡¡¡¡¡¢¤5000
ÃæÂ¼¡¡¡¡¹¸¡¡¡¡¡¡12000¡¡¡¡¡¡¢¤2000
ÌøÄ®¡¡¡¡Ã£¡¡    ¡¡11000¡¡¡¡¡¡¢¤6800
¿ù»³¡¡°ì¼ù¡¡¡¡  ¡¡8000¡¡¡¡¡¡¢¤4000
Îæ°æ¡¡Çî´õ¡¡¡¡¡¡  7500¡¡¡¡¡¡¢¢
ÂçÄÅ¡¡Î¼²ð¡¡¡¡  ¡¡6800¡¡¡¡¡¡¢¤1300
ÄÅ¿¹¡¡Í¨µª¡¡¡¡¡¡  6000¡¡¡¡¡¡¢§1300
³¤Ìî¡¡Î´»Ê¡¡¡¡¡¡  5500¡¡¡¡¡¡¢¤2900
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡¡¡¡¡  5200¡¡¡¡¡¡¢¤3100
ÀîÀ¥¡¡¡¡¹¸¡¡¡¡¡¡  5000¡¡¡¡¡¡¢¤1200
¾¾ËÜ¡¡¡¡À²¡¡¡¡¡¡  3600¡¡¡¡¡¡¢¤2700
¾åÃãÃ«Âç²Ï¡¡¡¡¡¡  3100¡¡¡¡¡¡¢§800
º´Æ£¡¡Ä¾¼ù¡¡¡¡  ¡¡2700¡¡¡¡¡¡¢¤1300
Èø·Á¡¡¿òÅÍ¡¡¡¡  ¡¡2700¡¡¡¡¡¡¢¤1300
Âç¹¾¡¡ÎµÀ»¡¡¡¡  ¡¡2500¡¡¡¡¡¡¢¤50
ÀµÌÚ¡¡ÃÒÌé¡¡  ¡¡¡¡2500¡¡¡¡¡¡¢§500
½©¹­¡¡Í¥¿Í¡¡¡¡  ¡¡2450¡¡¡¡¡¡¢¢
½ïÊý¡¡Íý¹×¡¡¡¡  ¡¡2400¡¡¡¡¡¡¢¤1100
Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¡¡¡  ¡¡2200¡¡¡¡¡¡¢¤700
Âç»³¡¡¡¡Î¿¡¡¡¡  ¡¡2000¡¡¡¡¡¡¢¤500
Á°ÅÄ¡¡¡¡½ã¡¡         1800¡¡¡¡¡¡¢¤1050
ÀîÂ¼¡¡Í§ÅÍ¡¡¡¡¡¡  1800¡¡¡¡¡¡¢§250
´ä°æ¡¡½Ó²ð¡¡  ¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¢
ÅÏîµ¡¡¡¡Î¦      ¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¤720
×¢荑¡¡Î´ÂÀ  ¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¤100
ÌÚÂ¼¡¡¡¡¸÷¡¡  ¡¡¡¡1300¡¡¡¡¡¡¢¤550
¾±»Ò¡¡ÍºÂç¡¡¡¡  ¡¡1300¡¡¡¡¡¡¢¤100
Á°ÅÄ¡¡Íª¸à¡¡¡¡  ¡¡1100¡¡¡¡¡¡¢¤100
ºûÀî¡¡µÈ¹¯¡¡¡¡  ¡¡1000¡¡¡¡¡¡¢¤200
°ÂÆÁ¡¡¡¡½Ù¡¡¡¡        980¡¡¡¡¡¡¢§20
°æ¾å¡¡ÊþÌé               930¡¡¡¡¡¡¢¤30
°ËÆ£¡¡Í¥Êå               900¡¡¡¡¡¡¢¤80
ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¡¡¡    ¡¡900¡¡¡¡¡¡¢¤200
»³ËÜ¡¡·ÃÂç¡¡¡¡    ¡¡900¡¡¡¡¡¡¢¤350
´äºê¡¡½ÔÅµ               860¡¡¡¡¡¡¢¤60
¥¤¥Ò¥Í¡¡¥¤¥Ä¥¢        850¡¡¡¡¡¡¢¤50
Â¼¾å¡¡ÂÙÅÍ¡¡ ¡¡¡¡¡¡800¡¡¡¡¡¡¢¢
ÂçÌî²ÔÆ¬±û¡¡ ¡¡¡¡¡¡620¡¡¡¡¡¡¢¤100
Æ£ÅÄÍªÂÀÏº¡¡ ¡¡¡¡¡¡620¡¡¡¡¡¡¢¤20
ÌÚÂ¼¡¡ÂçÀ®¡¡ ¡¡¡¡¡¡590¡¡¡¡¡¡¢¤20
ÀÐ¸«¡¡ñ¥¿¿¡¡ ¡¡¡¡¡¡510¡¡¡¡¡¡¢¤10
±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡¡ ¡¡¡¡¡¡500¡¡¡¡¡¡¢¢
¢¨Ç¯Êð¤Ï¿äÄê¤ÇÃ±°Ì¤ÏËü±ß¡¡Áý¸º³Û¢¤¤Ï¥¢¥Ã¥×¡¢¢§¤Ï¥À¥¦¥ó¡¢¢¢¤Ï¸½¾õ°Ý»ý