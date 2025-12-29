「親孝行は同じピッチに立つこと」兄はJ内定、弟は全国初勝利。興國のキャプテンGK岩瀬颯が誓う“兄弟でJの舞台”【選手権】
［高校選手権・１回戦］興國（大阪）２−０帝京大可児（岐阜）／12月29日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
興國（大阪）が12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で帝京大可児（岐阜）を２−０で下し、全国大会で待望の初勝利を挙げた。６年ぶりの選手権出場で掴んだ白星。その中心にいたのが、キャプテンでGKの岩瀬颯（３年）だ。
最後尾から絶えず声を張り上げ、仲間を鼓舞。２点をリードして迎えた終盤は相手に押し込まれる時間帯もあったが、鋭い反応のセーブでゴールを許さず、完封勝利に大きく貢献した。
「チーム立ち上げの時から日本一を全員が口にしてきた。でも、言うだけは簡単だと夏頃からみんなで考えて、練習から変えてきた。それが今日の勝利につながったと思います」。岩瀬は落ち着いた口調で胸の内を明かす。
そんな岩瀬が日本一を目ざすひとつの理由に兄の存在がある。兄は来季からの湘南ベルマーレへの加入が内定している中央大のGK岩瀬陽（興國高出身）である。
兄は出場を叶えられなかった全国の舞台に自身が立ったが、普段はあまりサッカーの話はせず、「普通の兄弟みたいに喋っています。兄に全国に出るって言ったら、『やるな』ってぐらいは言われました（笑）。（兄は）プロなので、キーパーとして参考にしていて、アドバイスをもらっています」
４学年上の兄の影響でGKを志し、「ピンチをひっくり返す姿が本当に格好よかった」と振り返る。一方で「“陽の弟”じゃなく、“岩瀬颯”として覚えてもらいたい」という思いも強い。
「この全国で少しでも多く勝って、弟もすごいと思ってもらえたら。また、兄と同じプロのピッチに立つことができたら、それが親孝行やと思いますし、今まで支えてくれた親にもそれが一番の恩返しかなと」
兄弟でJリーグのピッチに立つ未来を思い描きながら、主将はまず高校日本一を目ざして歩みを続ける。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
