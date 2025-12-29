歌手の郷ひろみが２９日、自身のＳＮＳを更新。紅白歌合戦のリハーサルを終えたことを報告した。

２９日に、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。インスタグラムの投稿で「２０２５年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」などと記していた郷。続く投稿では、「紅白歌合戦の囲み取材だったよ。感謝を込めて、全力でステージに立つよ 楽しみにしていてね！！」とコメント。赤のジャケットを広げた笑顔の写真を公開。「Ｔｏｄａｙ， Ｉ ｗａｓ ｉｎ ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ ｆｏｒ ａ ＮＨＫ ｂｉｇ ｅｖｅｎｔ ｗｈｉｃｈ ｗｉｌｌ ｂｅ ｏｎ ａｉｒｅｄ ｉｎ １２／３１！！！」と英語で続けた。

この投稿には「ひろみさんの生き方・決断に間違いはないといつも思ってます ラスト紅白は心して見届けます そして新しい年を迎え、新たなひろみさんに付いて行きます」「今日も素敵…笑顔のアップありがとうございます」「じっくり楽しむわ」「いつも全力で盛り上げてくださった紅白、ひろみさんの最後のパフォーマンス見届けます」「泣かずには観られないと思いますが、全力で応援します」「今年は特に特別な紅白になりそうです」などの声が寄せられている。

この日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、郷も参加した。紅白では、白組最多３８回目の出場で、代表曲「２億４千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を歌唱する。