第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

１５年ぶりの総合優勝を目指す早大は主将の山口智規（とものり、４年）を２区、山口竣平（しゅんぺい、２年）を３区、工藤慎作（３年）を山上りの５区に、いずれも前回と同じ区間にビシッと配置した。山口智、工藤は３年連続の登録となる。

山口智は今季７月の日本選手権で１５００メートル２位に入るなどトラックシーズンからチームをけん引し、１０月の出雲駅伝２区区間賞、１１月の全日本大学駅伝７区４位と通年で力を発揮。前回箱根は２区１２位と苦しんだが、ラストイヤーはリベンジに燃えている。

人気漫画、名探偵コナンの主人公に似た姿から「山の名探偵」としても話題になった工藤は今季、全日本８区で日本人区間最高タイムを３０年ぶりに更新するなど勢い抜群。「早稲田のストロングポイントとして力を発揮する」と青学大の若林宏樹が持つ区間記録（１時間９分１１秒）を視野に入れている。

前回箱根３区３位の山口竣は今季、けがの影響で出雲、全日本は出走無しだったが、箱根は３区に名を連ねた。主力の復調具合も、往路優勝へ鍵を握る。

前回１区２位の間瀬田純平（４年）、大物ルーキーの鈴木琉胤（るい、１年）は補欠温存。佐々木哲（１年、堀野正太（１年）も補欠となった。

◇早大（前回４位）

１区 吉倉ナヤブ直希（２年）

２区 山口 智規（４年）

３区 山口 竣平（２年）

４区 武田 知典（３年）

５区 工藤 慎作（３年）

６区 山粼 一吹（３年）

７区 多田 真（１年）

８区 宮岡 凜太（４年）

９区 宮本 優希（３年）

１０区 瀬間 元輔（２年）

補欠 伊藤幸太郎（４年）

補欠 間瀬田純平（４年）

補欠 小平 敦之（３年）

補欠 佐々木 哲（１年）

補欠 鈴木 琉胤（１年）

補欠 堀野 正太（１年）