第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

３年ぶりの王座奪還を狙う駒大は、１１月の全日本大学駅伝５区区間新記録でチームを２年ぶり１７度目の優勝に導いた大砲、伊藤蒼唯（あおい、４年）を２年連続山下りの６区にビシッと配置。藤田敦史監督は「うちの強みなので、隠す必要が無い。本番、間違いなくやってくれる自信があります」ときっぱり話した。

６区出走となれば３回目。１年時は区間賞、前回は区間２位だったが「最低でも去年と一緒くらい。良ければ上澄みして５６分台に入るくらいでは走ると思います」と前回青学大の野村昭夢（現住友電工）が出した区間記録（５６分４７秒）更新も期待した。

前回１区２位の帰山侑大（４年）、同３区６位の谷中晴（２年）、同４区４位の桑田駿介（２年）、同５区４位の主将・山川拓馬（４年）、同７区区間新の佐藤圭汰（４年）ら主力５人は補欠温存だが「リスクヘッジとして」と説明。今季の全日本７区３位のエース・佐藤についても「非常に順調に来ている」と明かしており、本番の起用区間は大きな注目を集める。

今季は青学大、駒大、国学院大、早大、中大が“５強”として注目される。優勝争いはし烈を極めるが、藤田監督は往路を「しのぎ合いになると思っています」と分析。特にスピード力ある中大、早大に「どれだけ食い下がれるか。往路が終わった時点での、順位よりもタイム差が重要になってくると思う」。先頭と１分半〜２分ほどであれば、「伊藤をヘッドにして、後半もう一度勝負をかけたい」と戦略の一端を明かした。

◇駒大（前回２位）

１区 小山 翔也（３年）

２区 森重 清龍（４年）

３区 篠 和真（１年）

４区 村上 響（３年）

５区 安原 海晴（３年）

６区 伊藤 蒼唯（４年）

７区 植阪 嶺児（３年）

８区 坂口 雄哉（２年）

９区 菅谷 希弥（２年）

１０区 新谷 倖生（３年）

補欠 帰山 侑大（４年）

補欠 佐藤 圭汰（４年）

補欠 山川 拓馬（４年）〇

補欠 桑田 駿介（２年）

補欠 谷中 晴（２年）

補欠 牟田 凜太（１年）