第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

１９９６年以来３０年ぶり、歴代最多１５回目の総合優勝を目指す中大は、前回１区区間賞でチームに抜群の勢いをつけたエースの吉居駿恭（しゅんすけ、４年）、今季出雲駅伝１区区間賞の岡田開成（２年）、前回箱根１０区４位の藤田大智（３年）ら主力を補欠に温存。

前回２区９位の溜池一太（４年）、同３区区間賞の本間颯（３年）は今回も同じ区間に配置された。

同４区区間賞の白川陽大（ひなた、４年）は９区、今季の全日本４区区間賞の柴田大地（３年）は山上りの５区に入った。

中大は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１０位と苦戦したが、第２戦の全日本大学駅伝は大健闘の準優勝。２区の吉居が７人抜き区間２位の快走でトップでつなぎ、３区の藤田は区間４位、４区の柴田大地（３年）は区間賞の激走。最終８区の溜池も区間２位で走り、２位でフィニッシュした。

◇中大（前回５位）

１区 辻 誉（１年）

２区 溜池 一太（４年）

３区 本間 颯（３年）

４区 三宅 悠斗（１年）

５区 柴田 大地（３年）

６区 並川 颯太（２年）

７区 七枝 直（２年）

８区 佐藤 大介（２年）

９区 白川 陽大（４年）

１０区 浜口 大和（１年）

補欠 折居 幸成（４年）

補欠 吉居 駿恭（４年）

補欠 吉中 祐太（４年）

補欠 佐藤 蓮（３年）

補欠 藤田 大智（３年）

補欠 岡田 開成（２年）