　第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

　史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）、前回大会でルーキーながら１０区で歴代２位の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）らを補欠に登録した。山の特殊区間の５区、６区には松田祐真、石川浩輝のルーキーを抜てき。８区には２年連続区間賞の塩出翔太（４年）、１０区には今季急成長した折田壮太（２年）を登録した。原晋監督（５８）は「黒田朝日は順調です。塩出の８区は勝負区間になります。山の１年生は、それぞれ、若林宏樹（２２、２４〜２５年に３回出場）、小野田勇次（１６〜１９年に４年連続出場）の１年生の時（若林は１時間１０分４６秒で区間３位、小野田は５８分３１秒で区間２位）と同じレベルで走ってくれるでしょう」と冷静にコメントした。

　前回２位で３年ぶり９度の優勝を目指す駒大は、山下りのスペシャリスト伊藤蒼唯（４年）を６区に登録。１年時に区間賞、３年時に区間２位と好走した。前回は区間２位ながら５７分３８秒の歴代５位の好記録で山を下っており、青学大の野村昭夢（現・住友電工）がマークした５６分４７秒の区間記録を更新できる力を持つ。全日本大学駅伝（１１月２日）では「つなぎ区間」の５区で圧倒的な区間新記録で駒大を優勝に導いた伊藤は箱根路でもゲームチェンジャーとして期待される。その一方でエースの佐藤圭汰（４年）、主将の山川拓馬（４年）ら主力を５人も補欠に登録。当日変更の戦術が注目される。

　前回３位で悲願の初優勝を目指す国学院大は、２区に主将の上原琉翔（４年）、４区に地元の神奈川・二宮町出身の辻原輝（３年）を登録。期待のルーキー高石樹は５区、野田顕臣は９区に抜てきされた。「２区はチームの中心のキャプテン上原に託しました。高石は力があります。９区の１年生は珍しいですが、国学院大では平林清澄が１年の時に９区を走っています。野田は平林のような選手になってほしい」と期待を込めて話した。

　前回４位の早大は、２区に山口翔輝（４年）、３区に山口竣平（２年）、５区に区間賞候補で「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）と前回に出場した区間に隠さずに登録した。マラソン１５戦１０勝のレジェンドＯＢ瀬古利彦さん（６９）は必勝法として「逃げ逃げ大作戦」を伝授。「工藤は２分、できれば３分、勝ってほしい。山の名探偵、難問を解決してくれ。往路で勝って、復路では逃げに逃げる。名付けて『逃げ逃げ大作戦』だ」と瀬古さんは、中大に並び最多タイとなる１４度目で１５年ぶりの優勝へ熱く語った。

　前回５位の中大は、２区に溜池一太（４年）、３区に本間颯（３年）と前回、トップを走り切った主力をそのまま登録した。前回１区区間賞の吉居駿恭（４年）、今季急成長した藤田大智（３年）、岡田開成（２年）の主力選手は補欠に温存された。登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが史上初めて２７分台に突入。スピードを生かして、３０年ぶりで最多１５度目の優勝を目指す。

　今季初戦の出雲駅伝は国学院大が快勝し、同２戦の全日本大学駅伝は駒大が完勝した。昨季の箱根駅伝は青学大が圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と全日本大学駅伝２位の中大が「４強」として第１０２回箱根駅伝の優勝候補に挙がる。

　早大も好チームだが、４強に比べると、やや、選手層が薄い。駅伝巧者の創価大と帝京大、「山の神候補」の斎藤将也（４年）がいる城西大は最大限の力を発揮すれば優勝争いに加わるだろう。

　優勝争いと同じく、いや、それ以上にシード権（１０位以内）争いも激烈。継続中としては最長の２１年連続のシード権を目指す東洋大は１区に松井海斗（２年）、１０区に前回の激しいシード争いを９位で生き残った薄根大河（３年）を登録した。前回８位の東京国際大は２区に前回、区間新記録をマークしたリチャード・エティーリ（３年）が順当に登録された。

　箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

　シード１０校の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。〇は主将。

　◇青学大（前回優勝）

　１区　荒巻朋熈（４年）

　２区　上野山拳士朗（１年）

　３区　宇田川瞬矢（４年）

　４区　平松享祐（３年）

　５区　松田祐真（１年）

　６区　石川浩輝（１年）

　７区　佐藤愛斗（２年）

　８区　塩出翔太（４年）

　９区　佐藤有一（４年）

１０区　折田壮太（２年）

　補欠　黒田朝日（４年）〇

　補欠　鳥井健太（３年）

　補欠　中村海斗（３年）

　補欠　飯田翔大（２年）

　補欠　遠藤大成（２年）

　補欠　小河原陽琉（２年）

　◇駒大（前回２位）

　１区　小山翔也（３年）

　２区　森重清龍（４年）

　３区　篠　和真（１年）

　４区　村上　響（３年）

　５区　安原海晴（３年）

　６区　伊藤蒼唯（４年）

　７区　植阪嶺児（３年）

　８区　坂口雄哉（２年）

　９区　菅谷希弥（２年）

１０区　新谷倖生（３年）

　補欠　帰山侑大（４年）

　補欠　佐藤圭汰（４年）

　補欠　山川拓馬（４年）〇

　補欠　桑田駿介（２年）

　補欠　谷中　晴（２年）

　補欠　牟田凜太（１年）

　◇国学院大（前回３位）

　１区　嘉数純平（４年）

　２区　上原琉翔（４年）〇

　３区　永田智基（３年）

　４区　辻原　輝（３年）

　５区　高石　樹（１年）

　６区　後村光星（３年）

　７区　鼻野木悠翔（２年）

　８区　飯国新太（２年）

　９区　野田顕臣（１年）

１０区　吉田蔵之介（３年）

　補欠　青木瑠郁（４年）

　補欠　高山豪起（４年）

　補欠　野中恒亨（３年）

　補欠　浅野結太（２年）

　補欠　岡村享一（２年）

　補欠　尾熊迅斗（２年）

　◇早大（前回４位）

　１区　吉倉ナヤブ直希（２年）

　２区　山口智規（４年）〇

　３区　山口竣平（２年）

　４区　武田知典（３年）

　５区　工藤慎作（３年）

　６区　山粼一吹（３年）

　７区　多田　真（１年）

　８区　宮岡凜太（４年）

　９区　宮本優希（３年）

１０区　瀬間元輔（２年）

　補欠　伊藤幸太郎（４年）

　補欠　間瀬田純平（４年）

　補欠　小平敦之（３年）

　補欠　佐々木哲（１年）

　補欠　鈴木琉胤（１年）

　補欠　堀野正太（１年）

　◇中大（前回５位）

　１区　辻　　誉（１年）

　２区　溜池一太（４年）

　３区　本間　颯（３年）

　４区　三宅悠斗（１年）

　５区　柴田大地（３年）

　６区　並川颯太（２年）

　７区　七枝　直（２年）

　８区　佐藤大介（２年）

　９区　白川陽大（４年）

１０区　濱口大和（１年）

　補欠　折居幸成（４年）

　補欠　吉居駿恭（４年）〇

　補欠　吉中祐太（４年）

　補欠　佐藤　蓮（３年）

　補欠　藤田　智（３年）

　補欠　岡田　成（３年）

　◇城西大（前回６位）

　１区　熊井志岳（３年）

　２区　キムタイ・ヴィクター（４年）

　３区　小早川凌真（４年）

　４区　桜井優我（４年）

　５区　斎藤将也（４年）

　６区　大沼良太郎（４年）

　７区　河野世寿（３年）

　８区　小田伊織（３年）

　９区　村木風舞（２年）

１０区　岩田真之（４年）

　補欠　鈴木健真（４年）

　補欠　山中達貴（４年）〇

　補欠　柴田　侑（３年）

　補欠　中島巨翔（３年）

　補欠　小林竜輝（２年）

　補欠　三宅　駿（２年）

　◇創価大（前回７位）

　１区　黒木陽向（４年）

　２区　篠原一希（３年）

　３区　織橋　巧（３年）

　４区　ソロモン・ムトゥク（２年）

　５区　野沢悠真（４年）

　６区　小池莉希（３年）

　７区　石丸惇那（４年）

　８区　衣川勇太（４年）

　９区　榎木凜太朗（２年）

１０区　齊藤大空（３年）

　補欠　竹田康之助（４年）

　補欠　スティーブン・ムチーニ（３年）

　補欠　根上和樹（３年）

　補欠　有馬貫太（２年）

　補欠　石丸修那（２年）

　補欠　山口翔輝（２年）

　◇東京国際大（前回８位）

　１区　佐藤柊輔（１年）

　２区　リチャード・エティーリ（３年）

　３区　古賀智也（２年）

　４区　久保遼人（３年）

　５区　荒谷俊輔（１年）

　６区　中山拓真（４年）

　７区　大平滉太（４年）

　８区　菱田紘翔（３年）

　９区　川内琉生（４年）

１０区　久保茉潤（１年）

　補欠　大村良紀（４年）

　補欠　菅野裕二郎（４年）〇

　補欠　前田寛明（４年）

　補欠　アモス・ベット（３年）

　補欠　小柴裕士郎（２年）

　補欠　政　仁斗（２年）

　◇東洋大（前回９位）

　１区　松井海斗（２年）

　２区　倉本晃羽（３年）

　３区　迎　暖人（２年）

　４区　緒方澪那斗（４年）

　５区　木村隆晴（１年）

　６区　内堀　勇（２年）

　７区　岸本遼太郎（４年）

　８区　馬場大翔（３年）

　９区　久保田琉月（３年）

１０区　薄根大河（３年）

　補欠　網本佳悟（４年）〇

　補欠　西村真周（４年）

　補欠　濱中　尊（３年）

　補欠　陳内紫音（２年）

　補欠　宮崎　優（２年）

　補欠　小野　真和（１年）

　◇帝京大（前回１０位）

　１区　小林　咲冴（２年）

　２区　楠岡　由浩（３年）

　３区　浅野　智仁（３年）

　４区　谷口　颯太（３年）

　５区　浅川　侑大（３年）

　６区　大西　柊太朗（３年）

　７区　佐藤　誠悟（２年）

　８区　松井　一（２年）

　９区　尾崎　仁哉（４年）

１０区　鎗田　大輝（４年）

　補欠　柴戸　遼太（４年）

　補欠　島田　晃希（４年）

　補欠　藤本　雄大（４年）

　補欠　原　　悠太（３年）

　補欠　広田　　陸（３年）

　補欠　斎藤　翔真（２年）