Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの“卒業”発表で「不二家さん」がトレンド１位！佐久間大介やファンが感謝投稿

大手洋菓子メーカーの株式会社不二家が２９日、公式サイトを更新。「ＬＯＯＫ」と不二家洋菓子店のブランドキャラクターを務めてきた人気アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」が３１日をもって卒業するこを発表した。不二家からは約終了について「皆さまへ」として、感謝を込めた丁寧なお知らせがされた。

これを受けて、Ｘ（旧ツイッター）では「不二家さん」がトレンドランキング１位となった。

不二家の公式Ｘでのポストに対して、メンバーの佐久間大介が「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました 最後までよろしくお願いします！！！！！！！」とリプライして感謝を伝えた。

そのほか、ファンからは「不二家さん、ほんとに愛しかなくて泣いてる こんな丁寧に契約が満了することあるんだ」「あの時、本当に本当に不二家さんに心を支えてもらった言っても過言ではない 本当に感謝しかないです」「普通終わるからってお手紙出さないし、『卒業』というあたりがビジネスライクなご縁に留まってなかったことを感じる」「５年間ありがとうございました！！これからも商品購入します！」など、冠ラジオ番組の文化放送「不二家ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｓｎｏｗ Ｍａｎの素のまんま」の提供などを続けた同社への感謝の声が並んだ。

不二家のサイトでは、ブランドキャラクターの卒業報告に続き、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います。『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にＬＯＯＫとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」と記述。

「そして私たち不二家は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんと作り上げた『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』の想いを未来へ広げていきます。これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったＳｎｏｗ Ｍａｎの皆さんを引き続き応援してまいります」とエールを送り、「改めて、５年間本当にありがとうございました。当社一同、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。株式会社 不二家 一同」とつづっていた。