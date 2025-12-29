テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド維持も、１．１８００付近が重い

1.1875　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1829　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1758　現値
1.1757　10日移動平均
1.1756　一目均衡表・転換線
1.1712　21日移動平均
1.1694　一目均衡表・雲（上限）
1.1663　100日移動平均
1.1655　一目均衡表・基準線
1.1639　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1595　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1573　一目均衡表・雲（下限）
1.1536　200日移動平均

　ユーロドルは１１月後半以降の上昇トレンドが継続している。ただ、一段の上昇は１．１８００の心理的水準付近で抑えられている状況。ＲＳＩ（１４日）は７０付近をピークとして、足元では６１．２へと低下している。トレンド性には変化はみられないものの、値動きは停滞している。