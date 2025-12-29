テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド維持も、１．１８００付近が重い テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド維持も、１．１８００付近が重い

テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド維持も、１．１８００付近が重い



1.1875 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1829 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1758 現値

1.1757 10日移動平均

1.1756 一目均衡表・転換線

1.1712 21日移動平均

1.1694 一目均衡表・雲（上限）

1.1663 100日移動平均

1.1655 一目均衡表・基準線

1.1639 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1595 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1573 一目均衡表・雲（下限）

1.1536 200日移動平均



ユーロドルは１１月後半以降の上昇トレンドが継続している。ただ、一段の上昇は１．１８００の心理的水準付近で抑えられている状況。ＲＳＩ（１４日）は７０付近をピークとして、足元では６１．２へと低下している。トレンド性には変化はみられないものの、値動きは停滞している。

