Amazonは、初売りセールを2026年1月3日9時から1月7日23時59分までの5日間にわたって開催する。「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの人気商品を低価格で販売する。

事前にセール商品の一部を公開する「ちょっと見せます」のページでは、ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless 4」や、ASUSのノートパソコン「Vivobook Go 15 E1504FA」などが予告されている。

さらに、数百種類ものバラエティに富んだ「福袋」の発売や、新たな一年のスタートを彩る大型家電・家具やプレミアムファッションブランドのセールも実施。

Amazonポイントが最大45,000ポイント(期間限定)当たるチャンスもある「Amazonスタンプラリー」や、高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」などのキャンペーンも用意する。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください