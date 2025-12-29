テレ東『この愛は間違いですか』不穏な雰囲気漂う…メインビジュアル解禁 宮本茉由＆猪塚健太＆片山萌美＆戸塚祥太による“不倫サスペンス”
テレビ東京はこのほど、俳優・宮本茉由が主演を務める水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』(2026年1月7日スタート 毎週水曜 深1：00〜)のメインビジュアルと第1話の場面写真を解禁した。
【場面カット】暗い夜道で向き合う男女…不穏な第1話
『SNS狂の女〜自己顕示欲のバケモノ〜』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華氏が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません@COMIC』など幅広いジャンルで活躍する久松ゆのみ氏が作画を担当した共作の同名漫画を実写ドラマ化。セックスレス夫婦を蝕む「裏切り」と「欲望」の連鎖…4人の男女の【秘密の関係】が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
主人公・松本菜穂（27／宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ次第に心揺さぶられていく…。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による【秘密の関係】が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。
今回解禁されたメインビジュアルは、それぞれ秘密を抱えた菜穂、省吾、綾香、徹の4人の表情が印象的な1枚となっている。また今回、解禁された第1話の場面写真でも不穏な空気が漂う。
