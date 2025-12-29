ギター漫談・ぺぺ桜井さん、老衰で死去 90歳 最後の寄席は鈴本演芸場
ギター漫談のぺぺ桜井さんが、27日に老衰で亡くなった。29日、落語協会がホームページで発表した。
【写真】1年前…鈴本演芸場でのぺぺ桜井さん
サイトでは「当協会員のペペ桜井（本名：桜井孝吉）が、令和7年12月27日（土）老衰の為、永眠いたしました。（90歳）。葬儀は近親者のみで執り行われます。最後の寄席出演は、令和7年1月3日の鈴本演芸場でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と伝えた。
桜井さんは1935年10月10日生まれ、東京都出身。幼い頃よりクラシックギターを習い、18才の時にNHKより初放送。23歳の時、小沢征璽指揮するNHK交響楽団と競演することもなくお笑い界に転身した。TV東京「さあお立合」レギュラー、TV朝日「大正テレビ寄席」などで活躍した。
