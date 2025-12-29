【紅白リハ】M!LK、台本持ち帰りじゃんけん開催へ 山中柔太朗「家にほしい！」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
初出場で今年SNSで大バズリした楽曲「イイじゃん」を歌唱するダンスボーカルグループのM!LKがリハーサルに登場。取材に応じた。
【全身ショット】かわいいおソロ！「I（ラブ）M!LK」Tシャツで登場したM!LK
メンバーは黒い「I▼M!LK」（▼＝ハートマーク）のTシャツで登場。意気込みを問われると塩崎太智（※崎＝たつさき）は「初出場ということで、10年、11年間夢見てきたステージに、あと2日で立てる」としみじみ。すると佐野勇斗は「まだ太智は立てるかわからないから」とイジって笑わせた。塩崎は「えっ！」と苦笑いしながらも「風邪だけ気をつけて。『イイじゃん』も緊張したら、左からやるか右からやるかとか間違えそうや」と一言。メンバーから総ツッコミを受けると「夢のステージで最高の『イイじゃん』をできるように最後の最後まで練習します」と誓った。
紅白ならではのできごともあった。塩崎は「台本が、すんごい分厚い！由緒正しき台本だから輝いて見える」と力説。数冊あり、1冊は事務所へ。残りについて山中は「誰が持ち帰るのか。たぶんじゃんけんになるとい思います。家にほしい！」と明かしていた。
M!LKは、坂本冬美が披露する名曲「夜桜お七」に踊りで参加することも決まっている。
M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人によるダンスボーカルグループ。2014年11月結成され、2019年から現在のメンバーで活動している。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。15年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。21年11月、メジャーデビューシングル「Ribbon」をリリース。25年3月にリリースした「イイじゃん」が、“予想裏切りソング”として人気を集め、歌詞の一節「ビジュイイじゃん」が、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』にノミネートされた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
