タレント上沼恵美子（70）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人生相談でシビれた経験を語った。

かつてともに仕事をしたスタッフが出世をし、とあるテレビ局の会長になっていると明かした上沼。「私が凄い悩んだことがあってね、随分前に。“もう仕事を辞めたいんです”って50ぐらいの時かな、名古屋で」と回想。すると相談相手は目を見ながら「あなたは一生辞めてはいけないっていう星なんですよ」と伝えたという。

上沼が「そんなん誰が決めたんですか」と反論すると、「僕が決めました」とズバリ。その回答に「もうね、上に立つ人はね、そういう言い方をする！“ちょっと分からへんけど”、“知らんけど”とか、そんなん言わへん」と続け、「かっちょいい〜！」と感心した。

話を聞いていた同局・北村真平アナウンサーが「人の心の火をつけますよね、上に立つ人って」と同意すると、上沼は「火をつけてまわらなアカンで」とキッパリ。「藤崎マーケット」田崎佑一は「放火犯みたいに」とツッコんだが、「優柔不断はアカンのよ」と上沼。「“あなたはそういう人です”って言い切る。まあでも言える立場っていうのもあるわな。でもうれしかったな〜と思って」と懐かしんでいた。