大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、初出場の男性5人組「M!LK」が囲み取材に応じた。

佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）の5人組。披露するのは「イイじゃん」。中毒性の高い「ビジュいいじゃん」という歌詞がSNSで大バズリし、「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出された。

後半には坂本冬美の「夜桜お七」にダンスで参加し、演歌との異色コラボにも挑戦する。

坂本と同じ和歌山県出身の塩崎は「僕から（声を）掛けようと思ったら、同じ和歌山ですよねって先に声掛けてくれて。プロデュースされている梅をいただきました」と明かし、味は「おいしイイじゃん！」と笑顔。

今年の漢字は「結」を選び、佐野は「皆さん、（記事に）書いて下さい！11年やってきて、紅白出たいと目標を掲げてきて、たくさん支えてもらいながら、種をまいてきたつもり。それが一つ一つ花咲いて、大きな紅白というステージにも結ばれて、皆さんとの縁と応援のおかげ」と“み!るきーず”（ファンの愛称）への感謝を語った。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。