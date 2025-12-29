「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）

出場選手の試合前インタビューが２９日、都内で行われ、伊澤星花（２８）＝Ｒｏｙｓ ＧＹＭ／ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝は、因縁のＲＥＮＡ（３４）＝シーザージム＝撃破を誓った。

女子スーパーアトム級タイトルマッチ（ＭＭＡルール５分３Ｒ、４９・０キロ）でＲＥＮＡの挑戦を受ける伊澤。各所で舌戦を繰り広げ、深い溝がある両者。伊澤は「本当に打撃が強い選手」と警戒しつつ「速攻テークダウンして、ボコボコにして極めます」と一本勝ちを宣告した。

大会の公式ＹｏｕＴｕｂｅ等での舌戦は、試合を盛り上げるためのトラッシュトークと思いきや「ほぼ本当に怒っています。向こうから煽ってきているのに、伊澤に怒られているようにしている」とＲＥＮＡの態度を批判した伊澤。試合後は和解し、握手をする場面が訪れるのか。その点には「しないですね。自分の試合後で（ＲＥＮＡが）マイクとかはやめてほしい。すぐに（リングから）出ていってほしい」と、勝利後の青写真まで披露した。

ＲＥＮＡは打撃勝負に自信を示しているが、伊澤は同門の朝倉未来とのスパーリングに触れ「未来さんのボディーと三日月蹴りの方が強い。（ＲＥＮＡは）それより強いと思っているのかな」と笑い飛ばした。「判定になることはない」と力強かった。