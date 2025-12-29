パレモ・ホールディングス<2778.T>が冴えない。前週末２６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算が、売上高１０４億２００万円（前年同期比７．４％減）、営業利益１億１８００万円（同３９．５％減）、最終利益１５００万円（同５７．７％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。



物価上昇に伴う節約志向の高まりを受けたことで、期間トータルでは客数の十分な増加には至らず、既存店売上高が前年同期比１．１％減となり減収減益を余儀なくされた。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高１４１億６０００万円（前期比５．９％減）、営業利益２億３０００万円（同７．０％増）、最終利益１億３０００万円（前期４７００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



また、同時に発表した１２月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比５．９％減となり、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことも売り材料視されている。アパレルではカットソーやパンツを中心とした冬物商品が好調に推移したものの、ブラックフライデー需要の反動と、気温が高めに推移したことから、アウターをはじめとする防寒商品の販売が伸び悩んだ。一方、雑貨ではクリスマス関連商品や、引き続きキャラクターの生活雑貨を中心に動きがあったものの、冬物商品の動きが鈍く苦戦した。



出所：MINKABU PRESS