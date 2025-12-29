＜動意株・２９日＞（大引け）＝ＷＡＳＨハウ、マルマエ、アサカ理研など ＜動意株・２９日＞（大引け）＝ＷＡＳＨハウ、マルマエ、アサカ理研など

ＷＡＳＨハウス<6537.T>＝後場急速人気化しストップ高。同社はきょう午後０時３５分ごろ、子会社のＷＡＳＨハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパン（東京都港区）と、系統用分散型蓄電池事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。これは、同社グループが蓄電池・ＰＣＳ（パワーコンディショナー：太陽電池パネルでつくった電気を家庭やビル、工場などで使える電気に変換するインバーターのこと）・充電一体型ステーションなどの設置に適した店舗敷地を提供し、スターチャージエネルギージャパンから高性能な蓄電・充電設備及びシステム全体の設計・統合・試運転・保守に関する包括的なソリューションの提供を受け、系統用分散型蓄電所の構築を図るもの。系統連系を行い運用が開始された後は、電力に係る需給調整市場及び卸電力市場に参入し、系統用蓄電所事業への本格参加に向けた検証を行っていく計画だとしている。



マルマエ<6264.T>＝上げ足強め７連騰。年初来高値に急接近した。前週末２６日の取引終了後、２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算を発表した。売上高は４２億４４００万円、営業利益は７億１００万円となり、営業利益は中間期の計画に対して進捗率が５８％と順調だった。半導体向けで好調さを維持しており、見直し買いが加速したようだ。同社は４月にＫＭアルミニウムを子会社化し、２５年３～５月期より連結決算に移行した。単独決算で前年同期となる２５年８月期第１四半期（９～１１月）は、売上高が１９億１１００万円、営業利益が４億４４００万円。単純比較はできないものの前年同期の水準に対し、今回発表の売上高は２．２倍、営業利益は５８％増となる。精密部品事業ではフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）向けが低調となったが、主力の半導体分野では納期の前倒し要求が出始めて数量も増加傾向にあるという。機能材料事業も半導体工場の高稼働などを背景に想定よりも好調に推移し、同事業においてＩＴ器材分野ではメモリー向けも伸長したとしている。



アサカ理研<5724.T>＝物色の矛先向かう。株式市場ではレアアース関連株への注目度が高まっている。海洋研究開発機構などが来年１月中旬から南鳥島沖の深海底掘削により、レアアースを多く含む堆積物（レアアース泥）を試験採取することを発表しており、これに伴い関連銘柄が改めて脚光を浴びている。同社は廃棄される電子機器のデバイスに含有される貴金属から独自技術を使って貴金属回収を行うが、レアメタル・レアアースのリサイクルに関する研究開発も積極推進しており、関連有力株として投資資金のターゲットとなっている。このほかレアアース回収システムに関する技術開発で評価の高い東洋エンジニアリング<6330.T>も急動意、東亜建設工業<1885.T>も物色人気を集めている。



ラサ工業<4022.T>＝続急伸で新高値。同社は化成品を軸に機械や電子材料を手掛けるが、半導体向け高純度リン酸を収益の主柱とし、世界トップの商品シェアを有する。特にアジア市場を主要テリトリーとし、半導体受託生産世界首位のＴＳＭＣ にはトップサプライヤーとして大きく貢献している。業績も好調で前期の３割増益に続き、２６年３月期も前期比８％増の５１億円と伸びが続く見通しだが、増額修正観測も出ている。米国ではエヌビディア＜NVDA＞が戻り足を鮮明とするなどＡＩ・半導体関連株への悲観的な論調が弱まっており、半導体材料のニッチトップ銘柄であるラサ工にも追い風となっている。



ウェザーニューズ<4825.T>＝急反発。２６日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を開示した。売上高は１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が２２億６８００万円（同３５．３％増）だった。売上高及び各段階利益で１１月中間期としての過去最高となった。あわせて、３月１日を効力発生日として１株を２株に分割すると発表。また、今期の年間配当に関して、記念配当を上乗せして配当性向１００％を目安に実施する予定だと公表した。好業績と株主還元に前向きな姿勢を評価した買いが集まっている。アプリ・ＳＮＳのユーザー数の増加に伴いサブスクリプションと広告による売り上げが増えたほか、法人向けはエネルギー市場に加え、建設・物流・工場などの新市場での拡販が進行。費用面では販促費が縮小し大幅増益に寄与した。記念配当は現時点で具体的な金額は未定であるものの、通期業績予想を鑑みた試算では株式分割後ベースで３０～３５円となると見込む。



ゼット<8135.T>＝動兆しきり。一時８％超の上昇で５３０円まで上昇する場面があった。スポーツ用品卸売の大手で、野球用品については自社製品を取り扱っていることもありＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）関連株の一角として、折に触れ短期資金のターゲットとなりやすい。来年は３月にＷＢＣの開催が予定されるが、日本の連覇が期待されるだけに盛り上がりをみせそうであり、それに先立って足もとで同社株の人気を先取りする動きが出ているようだ。市場では「（ゼットの）今上期の営業利益は計画ラインに届かず株価に下押し圧力が働いたが、業界の老舗企業でその点は安心感がある。ＰＥＲやＰＢＲ、配当利回りなどバリュエーション面でも割安感が強い」（中堅証券ストラテジスト）という見方が示されていた。中低位材料株としての特性から株価の上下動は荒いものの、長期的な視点に立ってここ約２年間にわたり下値切り上げ波動が続いていることは注目される。



出所：MINKABU PRESS