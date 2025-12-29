千葉を17年ぶりのJ1復帰に導いた小林慶行監督が契約更新「皆様との一体感を武器に目標を成し遂げることができました」
ジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督(47)との契約を更新し、来シーズンもトップチームの指揮を執ることになったと発表した。
小林監督は2023年に就任。3年目の今季はJ2リーグ戦を3位で終え、J1昇格プレーオフを制して17年ぶりのJ1復帰を果たした。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。今シーズン、ジェフに関わる全ての皆様との一体感を武器に、自分たちの目標を成し遂げることができました。ホーム最終戦ではフクアリ史上最高の19,000人以上の方々に選手たちの背中を押していただきました」
「プレーオフを含めたラスト3試合のフクアリの雰囲気は、チームだけではなくクラブ全体で戦うということはこういうことだと全員が共有できたと思います。これこそが自分たちの武器です。この武器を持って、より厳しい戦いに挑んでいけることを誇りに思います。来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています」
