　29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 97224　　 -27.5　　　 43330
２. <1542> 純銀信託　　　　 39979　　 196.0　　　 37900
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 17053　　 -45.7　　　　5818
４. <1540> 純金信託　　　　 15026　　 -24.8　　　 21460
５. <1541> 純プラ信託　　　 12367　　　82.5　　　 11610
６. <1360> 日経ベア２　　　 11274　　 -18.1　　　 142.8
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8489　　　13.5　　　 51390
８. <1321> 野村日経平均　　　7758　　 -20.1　　　 52400
９. <1579> 日経ブル２　　　　5034　　 -13.9　　　 466.7
10. <1306> 野村東証指数　　　4374　　 -29.6　　　3599.0
11. <1398> ＳＭＤリート　　　3282　　　19.6　　　2075.0
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　3226　　　 9.7　　　194850
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2733　　　32.0　　　 64570
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2545　　　 6.2　　　 332.9
15. <2244> ＧＸＵテック　　　2334　　 219.7　　　　3177
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2333　　 -63.8　　　 721.1
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2113　　　39.3　　　2184.5
18. <1328> 野村金連動　　　　2079　　　13.5　　　 16720
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　1949　　 -23.4　　　　2574
20. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1790　　　36.2　　　 11110
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1584　　　 1.3　　　 52240
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1541　　　-7.1　　　　5253
23. <1489> 日経高配５０　　　1437　　　 6.4　　　　2864
24. <2559> ＭＸ全世界株　　　1411　　　22.9　　　 26295
25. <1674> ＷＴプラチナ　　　1283　　 116.4　　　 33660
26. <1615> 野村東証銀行　　　1135　　　23.8　　　 531.2
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1081　　 -38.6　　　 781.6
28. <1693> ＷＴ銅　　　　　　1053　　 123.6　　　　7915
29. <1543> 純パラ信託　　　　1042　　　84.4　　　 81600
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1041　　 -24.5　　　 66440
31. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 865　　 -56.0　　　　 235
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 807　　 -17.7　　　 40350
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 783　　 -61.2　　　　1091
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 782　　 -25.0　　　 31040
35. <1358> 上場日経２倍　　　 770　　　16.8　　　 82160
36. <435A> ｉＦ日本配当　　　 742　　　42.1　　　　2360
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 735　　 -10.9　　　　2319
38. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 709　　　 5.7　　　 354.2
39. <1571> 日経インバ　　　　 617　　 -59.0　　　　 415
40. <2516> 東証グロース　　　 552　　 -23.5　　　 537.9
41. <425A> ＧＸ純金　　　　　 534　　　25.9　　　 376.0
42. <381A> ｉＦ米債３無　　　 485　　 357.5　　　　2208
43. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 446　　　12.6　　　　2954
44. <1330> 上場日経平均　　　 434　　 -54.3　　　 52510
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 430　　 -71.2　　　 52580
46. <1308> 上場東証指数　　　 428　　 -51.6　　　　3555
47. <200A> 野村日半導　　　　 425　　　-9.6　　　　2394
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 424　　 -30.4　　　 28625
49. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 413　　　79.6　　　　2091
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 402　　 -24.2　　　 540.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース