ETF売買代金ランキング＝29日大引け
29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 97224 -27.5 43330
２. <1542> 純銀信託 39979 196.0 37900
３. <1357> 日経Ｄインバ 17053 -45.7 5818
４. <1540> 純金信託 15026 -24.8 21460
５. <1541> 純プラ信託 12367 82.5 11610
６. <1360> 日経ベア２ 11274 -18.1 142.8
７. <1458> 楽天Ｗブル 8489 13.5 51390
８. <1321> 野村日経平均 7758 -20.1 52400
９. <1579> 日経ブル２ 5034 -13.9 466.7
10. <1306> 野村東証指数 4374 -29.6 3599.0
11. <1398> ＳＭＤリート 3282 19.6 2075.0
12. <2036> 金先物Ｗブル 3226 9.7 194850
13. <1326> ＳＰＤＲ 2733 32.0 64570
14. <314A> ｉＳゴールド 2545 6.2 332.9
15. <2244> ＧＸＵテック 2334 219.7 3177
16. <1568> ＴＰＸブル 2333 -63.8 721.1
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2113 39.3 2184.5
18. <1328> 野村金連動 2079 13.5 16720
19. <2644> ＧＸ半導日株 1949 -23.4 2574
20. <1673> ＷＴ銀 1790 36.2 11110
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1584 1.3 52240
22. <1329> ｉＳ日経 1541 -7.1 5253
23. <1489> 日経高配５０ 1437 6.4 2864
24. <2559> ＭＸ全世界株 1411 22.9 26295
25. <1674> ＷＴプラチナ 1283 116.4 33660
26. <1615> 野村東証銀行 1135 23.8 531.2
27. <1655> ｉＳ米国株 1081 -38.6 781.6
28. <1693> ＷＴ銅 1053 123.6 7915
29. <1543> 純パラ信託 1042 84.4 81600
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1041 -24.5 66440
31. <1459> 楽天Ｗベア 865 -56.0 235
32. <1545> 野村ナスＨ無 807 -17.7 40350
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 783 -61.2 1091
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 782 -25.0 31040
35. <1358> 上場日経２倍 770 16.8 82160
36. <435A> ｉＦ日本配当 742 42.1 2360
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 735 -10.9 2319
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 709 5.7 354.2
39. <1571> 日経インバ 617 -59.0 415
40. <2516> 東証グロース 552 -23.5 537.9
41. <425A> ＧＸ純金 534 25.9 376.0
42. <381A> ｉＦ米債３無 485 357.5 2208
43. <1671> ＷＴＩ原油 446 12.6 2954
44. <1330> 上場日経平均 434 -54.3 52510
45. <1346> ＭＸ２２５ 430 -71.2 52580
46. <1308> 上場東証指数 428 -51.6 3555
47. <200A> 野村日半導 425 -9.6 2394
48. <2631> ＭＸナスダク 424 -30.4 28625
49. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 413 79.6 2091
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 402 -24.2 540.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
