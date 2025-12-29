日経平均29日大引け＝3日ぶり反落、223円安の5万526円 日経平均29日大引け＝3日ぶり反落、223円安の5万526円

29日の日経平均株価は前週末比223.47円（-0.44％）安の5万526.92円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1002、値下がりは558、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は124.34円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が70.59円、ダイキン <6367>が13.7円、ＫＤＤＩ <9433>が13.04円、中外薬 <4519>が10.53円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を28.08円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が21.56円、伊藤忠 <8001>が17.05円、ファナック <6954>が16.38円、三井物 <8031>が8.36円と続いた。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売業、鉄鋼、海運業が続いた。値下がり上位にはゴム製品、鉱業、医薬品が並んだ。



株探ニュース

