¡ÚSVÃË»Ò·ë²Ì¡Û¥µ¥ó¥È¥êー¤¬Âçºå£Â¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç2Ï¢¾¡¡ª ÅìµþGB¤Ï5°Ì¤ËÉâ¾å¡ÚÂè8Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè8Àá¤Î»î¹ç¤¬27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå vs Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£GAME1¤Ï¥Ûー¥à¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¤¬Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¤Âçºå£Â¤Ï¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ÇÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Ç¥åー¥¹¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤¿Âçºå£Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£GAME2¤Ï¡¢¹¶¼é¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤ÏÏ¢¾¡µÏ¿¤ò15¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÂçºå£Â¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2025ÃË»ÒÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤«¤é»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥êー¥°Àï¤Ë¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥êー¥°Àï7Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤àVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ËÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£GAME1¤Ç¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿VCÄ¹Ìî¤¬Âè3¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤â¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤ºÇÔÀï¡£GAME2¤âÇ´¤Ã¤¿VCÄ¹Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤Ç¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ûー¥à¤Ç²ù¤·¤¤2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿VCÄ¹Ìî¤Ï9°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢2Ï¢¾¡¤ò¤¢¤²¤¿ÅìµþGB¤Ï½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Àá¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ vs ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¡£º£Àá¤ÎGAME1¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ÎSTINGS°¦ÃÎ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²÷¾¡¡£¤·¤«¤·GAME2¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¹ÅçTH¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Àá¤â1¾¡1ÇÔ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÅçTH¤Ï6°Ì¤Ë½ç¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¡£·ë²Ì¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ëWDÌ¾¸Å²°¤ÎÏ¢Æü¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ë¡£°ìÊý¡¢2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÆüÅ´ºæBZ¤Ï10°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ¤Ç¥Áー¥à»Ë¾åºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë½àÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¡¢Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤¬Ï¢Æü¤Î¥Ê¥¤¥¿ー¥²ー¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀGAME1¤Ï¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤«¤éºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿Åì¥ìÀÅ²¬¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤¯GAME2¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´¥»¥Ã¥È¤¬2ÅÀº¹¤Ç·èÃå¤¹¤ëÂçÀÜÀï¤Ë¡£·ë²Ì¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬¥Ç¥åー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢GAME1¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¡£º£Àá¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¤ー¥Ö¥ó¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£Àá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅì¥ìÀÅ²¬¤Î½ç°Ì¤Ï8°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè11Àá¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー vs ÅìµþGB¡¢STINGS°¦ÃÎ vs Âçºå£Â¡¢WDÌ¾¸Å²° vs VCÄ¹Ìî¡¢ÆüÅ´ºæBZ vs Åì¥ìÀÅ²¬¤Î4¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ vs ¹ÅçTH¤Î¥«ー¥É¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè8Àá GAME1·ë²Ì
¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå 3-1 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê25-23¡¢25-21¡¢24-26¡¢25-19¡Ë
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 1-3 Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
¡Ê19-25¡¢16-25¡¢25-23¡¢15-25¡Ë
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ 3-0 ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º
¡Ê25-17¡¢25-22¡¢25-18¡Ë
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° 3-0 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡Ê29-27¡¢25-12¡¢25-23¡Ë
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 2-3 Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬
¡Ê25-20¡¢18-25¡¢18-25¡¢25-19¡¢12-15¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè8Àá GAME2·ë²Ì
¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå 3-0 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê25-19¡¢25-16¡¢29-27¡Ë
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 1-3 Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
¡Ê23-25¡¢20-25¡¢36-34¡¢23-25¡Ë
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ 0-3 ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º
¡Ê19-25¡¢23-25¡¢19-25¡Ë
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° 3-0 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡Ê25-22¡¢25-16¡¢25-21¡Ë
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 3-2 Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬
¡Ê27-29¡¢25-23¡¢31-29¡¢23-25¡¢21-19¡Ë