料理に取り掛かる前に軽い運動などで関節をほぐそう/The Good Brigade/Digital Vision/Getty Images

（CNN）ホリデーシーズンは感謝やつながり、祝福の時間だが、同時に体力的に負担が大きく、精神的に消耗しやすい時期でもある。

1日の流れの中に簡単な心身のケアを取り入れることが、そうした運命を回避する助けとなるだろう。朝から就寝まで、エネルギーや消化、神経をサポートしてくれる。

以下の12のヒントは、道具を使わず、それぞれ数分でできるものばかりだ。だが、休暇を疲れ果てて終えるのか、リフレッシュして終えるのか、その違いを生む可能性がある。

早朝：土台をつくる

1．深呼吸で基礎を築く：忙しくなる前に、数分間、長く深い腹式呼吸に意識を向ける。ベッドから出る前、椅子に座った状態、あるいは仰向けでひざを曲げた姿勢で行うことができる。

両手を下の肋骨（ろっこつ）に当て、動きを感じながら行う。鼻からゆっくり息を吸い、肋骨が外側に広がるのを感じる。次に、肋骨を内側に引き寄せるように、しっかり息を吐く。吐く時間は吸う時間の2倍を目安にする。4カウントで吸ったら、8カウントで吐く。

深く吸って長く吐くことで、副交感神経が活性化し、これからの数時間に向けて穏やかで集中力のある状態を作る。

2．戦略的な水分補給：最初のコーヒーの前に、まず水を1杯飲む。体は一晩中、水分を取らない状態にあり、朝の水分補給は脱水状態からの回復を助ける。研究によると、適切な水分補給は認知機能やエネルギーレベルをサポートし、消化にも重要な役割を果たす。

朝の作業をしながら、こまめに水を飲む。コーヒーや紅茶を多く飲む場合は特に重要だ。後でアルコールを飲む予定があるなら、早めに水分を取っておくとよい。カクテルやワインを1杯飲むたびに水を1杯飲むようにしよう。

3．全身を動かす：台所で本格的に動き出す前に、5分ほどかけて主要な関節をほぐそう。簡単なヨガの動作や、足首や股関節、腕をそれぞれ円を描くように回し、背中を左右にひねるだけでもよい。

そうすることで、神経系が整い、関節が滑らかになり、これからの立ち仕事などに備えることができる。運動競技のウォーミングアップのように考えてみよう。休暇は多くの点で、運動競技のようなものなのだから。

料理中：台所での緊張やけがを防ぐ

4．台所でこまめにストレッチ：ジャガイモがゆで上がる間やパイが焼けるのを待つ間など作業の合間に30秒ほどストレッチをする。両腕を頭上に伸ばし、軽く左右に体を傾ける。背中の後ろで指を組み、胸を開くように手を持ち上げる。椅子に座り、足首を反対側の太ももに乗せて前に少し倒れ、股関節や腰を伸ばす。

ストレス解消の切り札は呼吸だということを忘れず、ストレッチをするときは深呼吸する。こうしたちょっとした休憩は、野菜を刻んだり、コンロのそばに立ち続けたりする繰り返しの作業で蓄積される緊張を防ぐ。

5．重い物は意識して持ち上げる：重い鍋を動かしたりするときは、背中を丸めるのではなく腰を曲げるようにして持ち上げよう。荷物を体に近づけ、体幹に力を入れ、脚の力を使う。大きな筋肉に負荷を分散させ、腰への負担を軽減できる。

6．体の状態を確認する：キッチンタイマーが鳴るたびに、体の緊張やバランス、疲労を確認する。料理ができたら、まず食事の準備を整え、その後で自分の体に意識を向ける。肩がすくんでいないか。体重が片側の腰に偏っていないか。あごに力が入っていないか。脚や腰が休憩を求めていないか。

これらの感覚に気づくだけで、体を動かしたり、ストレッチしたり、体重を移動したり、座って深呼吸をしたりといった小さな調整が可能になり、小さな不快感が大きなものになるのを防ぐことができる。

食事の時間：消化を助ける

7．食事前にひと呼吸：食べる直前に、意識的にゆっくりと5回呼吸しよう。5-7-3のリズムに従う。五つ数えながら吸い、七つ数えながら吐き、吐き終えた後に三つ数えて間を取る。

呼吸には変化をもたらす力がある。体を副交感神経優位の状態に切り替え、消化機能を最適化し、よりゆっくり意識的に食事を取れるようになる。

8．意識して食べる：一口ごとにフォークを置き、よくかむ。味や食感、満腹感ではなく「ちゃんと満足した」と感じるポイントに注意を向ける。研究では、ゆっくり食べることで摂取量が全体として減り、消化が促進され、食後の不快感を防げることが示されている。特に午前中ずっと料理していたなら、急いでかき込むのではなく、自分が作ったものをじっくりと味わおう。

9．食後に体を動かす：食事を終えて20分以内に、10分間歩く。家の中や庭を回るだけでもよい。軽い運動は消化を助け、血糖値の急上昇を抑える。天候が許せば、裏庭でのキックベースボールなど、家族みんなで一緒に体を動かす活動もよい。

夜：意識してクールダウン

10．簡単なリラックスのための儀式を作る：人をもてなし、料理し、交流した1日の後は、神経系を落ち着かせる時間が必要だ。就寝1時間前には照明を落とし、スクリーンから離れる。ぬるめの入浴や軽い読書など、刺激を抑えて神経を鎮める行動を選ぶ。これは睡眠衛生の実践で、毎晩行うのが望ましいが、特に忙しい1日の後には重要だ。

11．たまった緊張を解放する：体は一日中よく働いている。就寝前にヨガの動作をいくつか行い、背中や股関節、肩に残った違和感やこわばりを和らげる。

12．神経系を落ち着かせる：1日の締めくくりに、深い呼吸と組み合わせた漸進的な筋弛緩（しかん）法を行う。足先から上へ、部位ごとに進める。足、下腿（かたい）、大腿（だいたい）、腰と臀部（でんぶ）、腹部、胸と背中上部、手、前腕、上腕、肩、首、顔。各部位で5秒間息を吸いながら力を入れ、その後、深く吐いて緩める。

このボディースキャンは心身のつながりを強め、残った緊張を解放し、回復的な睡眠を促す。

ホリデーシーズンは忙しくなりがちだが、消耗する必要はない。呼吸と動作、意識を研ぎ澄ます小さな瞬間を日々の生活に取り入れることで、ホリデーシーズンをより軽やかに、心から感謝の気持ちとともに終えることができるだろう。