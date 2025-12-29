「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナ東京）

昨夏のパリ五輪女子ダブルス銅メダルで、今大会から混合ダブルスに転向した松山奈未（２７）＝再春館製薬所＝が取材に応じ、２８年ロサンゼルス五輪を目指すことを正式に表明した。

８月の世界選手権を最後に志田千陽（再春館製薬所）との“シダマツペア”を解散。燃え尽き症候群のようなモチベーション維持の難しさを感じていただけに、これまで五輪挑戦の明言を避けていたが、この日改めて「目標は（ペアを）組む時に『五輪メダルを目指して』と話し合って掲げた。連れていけるように。それが私の役割」と力強く宣言。「もともとは決まっていなかったけど、緑川と組むからには（目指すべきところが）五輪じゃないと失礼だし、自分も覚悟を決めて話し合いをした。（シダマツ）解散の時のことをいろいろ言われるけど、応援してもらえるように頑張っていくので、もう一度挑戦するところ応援してもらえてたら」と語った。

この日は準決勝が行われ、斎藤夏（２５）＝ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ、古賀輝（３１）＝ジェイテクト＝組に２−０（２１−１２、２１−１６）で勝利。ペアデビュー戦で初優勝に王手をかけた。