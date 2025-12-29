Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÀä»¿½¸Ãæ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸¶¿§Èþ½÷¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡¸¶ÍÚ¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡Ö12·î25Æü¹æ¤Î¡¡¡ô½µ´©Ê¸½Õ¡¡¡ô¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡¡¸«¤Æ¤Í¡¡¡ô±Ç²èÉö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ê¡¸¶¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸¶¿§Èþ½÷¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬ÁÇÅ¨¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶á¤ÎÊ¡¸¶¤µ¤ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê¤Õ¤¯¤Ï¤é ¤Ï¤ë¤«¡Ë
1998Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2009Ç¯3·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»Ò¶¡¸þ¤±ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë ¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡Ù¡ÊE¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦É¢¤Þ¤¤¤ó¤ò±é¤¸µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£²Î¼ê¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ä¤Ä2020Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Éñ¤ò±é¤¸¤¿¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊ¡¸¶ÍÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@haruka.f.official¡Ë
