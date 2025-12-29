お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２９日までに更新され、お笑いタレントの横澤夏子が出演。憧れの芸人を告白した。

１万人の前で「タカアンドトシ」が“欧米か”ネタを披露している姿を番組で見て「え、１万人の目の前でこんな漫才すごい！って思って」と振り返った横澤。「私はずっと先生になると思ってたけど、先生の生涯が１０００人くらいの人が横澤先生って知ってくれるかもしれないけど、一瞬で１万人の人が“タカアンドトシ”さんてわかるってかっこいいと思って！」と話した。

テレビでタカアンドトシが出ているシーンだけ編集しＤＶＤにまとめたり、中学生の時に出待ちをするなど、ファンのようになっていったという横澤。芸人になった後も共演に喜び、ロケで一緒になった際には「ちょっと勇気を出して『すみません本当に、写真撮って欲しいんですけど、写真撮ってもらっていいですか？』って言って。そしたらトシさんが『じゃあどうぞ』ってお客さんにみたいな感じで撮って。真ん中で撮らせてもらって。夢叶えた、超嬉しかった」と語った。

さらに「吉本に入ったのも、やっぱタカトシさんがいるから」と明かした。