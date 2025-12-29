【紅白リハ2日目】あいみょん、ヘアドネーションのため50cmばっさりカット 手話検定4級合格も告白「時間がないっていうのを理由にしたくない」
【モデルプレス＝2025/12/29】シンガーソングライターのあいみょんが29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】あいみょん、50cmカットのショートヘア姿
『ビーナスベルト』を披露するあいみょんは、黒のフーディーにビジューが輝くデニムパンツを合わせたカジュアルな衣装で登場。報道陣からの「髪切りました？」の質問に対し、「50cmほど！」とアピールして見せた。
1ヶ月ほど前にばっさりと切ったショートヘアを披露し話題を呼んでいたが、理由について「4年くらい前からヘアドネーションがしたくて、それでずっと伸ばしてたんですよ」と告白。「どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいと思って、それで4年間ずっと伸ばしてて、たまたまタイミング的に周年もあるので、このタイミングで切ってもいいかなって」と説明した。ヘアカット後は「めっちゃ楽」だといい、「シャンプーいらないんじゃないかぐらい。ほんまに1滴ぐらいで泡立ちます」「乾かすのもドライヤー使ってないですね。4年間ぐらい大変やったんで、ちょっと今楽したくてタオルドライだけで済ませてしまっていますが、大晦日前はちゃんとドライヤーしたいと思います」と話し、笑いを誘った。
30歳を迎え、新たに学びたいことを聞かれると「去年から韓国語をスタッフさんとかに皆さんに内緒で学んでいて、韓国でライブする時にサプライズでMCで韓国語を使うっていうのをやってみたり」と振り返り、「あと、あまり表で話せなかったんですけど、手話を勉強していまして」と告白。「今年のクリスマスイブに手話検定4級の合格通知が来て、『やった！』っていう感じだったりとか」と報告し、「今年は、時間がないっていうのを理由にしたくないっていうので、いろいろと自分で学ぶことがありました。来年もちょっといろいろ勉強したいです」と語った。なお、今年の漢字については「学」だと答えていた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
