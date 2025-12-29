SoftBank ウインターカップ2025男子決勝

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利。5度目の優勝となり、史上7校目となる連覇を達成した。1年生ながら名門の先発を担った白谷柱誠ジャックが14得点15リバウンドのダブルダブルを記録。「誰にも止められない選手になりたい」と目標を語った。

1年生とは思えない堂々のプレーで優勝に貢献した。先発した白谷は前半から相手留学生にも負けない力強さでリバウンドを連発。オフェンスでは内からも外からも得点を重ねた。体を張って味方にスペースを作るなど、堅実な働きぶり。26分36秒の出場で3点シュート2本を含む14得点、15リバウンドのダブルダブルをマークした。初出場のウインターカップは、7試合全てで2桁得点を記録した。

優勝後のコートインタビューで白谷は「最後なので思い切ってプレーしました。自分のシュートだけでなく周りの3年生や2年生が繋いでくれた。ディフェンスでもチーム一丸で戦ったので、この勝利があると思います」と感慨深げに振り返った。

高校1年目で掴んだ栄冠。今後どんな選手になりたいか聞かれると、「どの世代でもナンバーワンと言われるような、誰にも止められない選手になりたい」と力強く宣言した。

白谷は四日市メリノール学院中（三重）3年時に「京王Jr.ウインターカップ2024-25」3位決定戦で50得点22リバウンドという驚異的なスタッツを叩き出し、話題を呼んだ逸材。福岡大大濠に進学後の今年6月には、日本代表合宿に最年少16歳で招集された。8月にはNBAレイカーズの八村塁が主催したトレーニングキャンプに参加。憧れの八村からシュートフォームなどの直接指導を受けた。



（THE ANSWER編集部）