大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、韓国の女性5人組「ILLIT」が囲み取材に応じた。

「ILLIT」は2年連続2度目の出場。今年は「Almond Chocolate」をパフォーマンスする。

MOKAは「出場2回目ということで本当に光栄です。私たちも一生懸命ステージを頑張るので、応援してくださるとうれしいです」と意気込み。「懐かしい感じがすると思ってすごくうれしかったです」と笑顔を浮かべた。

IROHAは、演歌歌手・三山ひろしのステージ「けん玉世界記録への道」にも参加する。「かなり緊張しているんですけど、時間がある時にずっと練習しています。小学生の時に凄く流行っていたので、自信はあります」と自信をのぞかせた。

今年1年を漢字1文字で「夢」と表現。MOKAは「夢が叶った1年だった。夢のような凄く幸せな1年を送れた」と充実感いっぱいに語った。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。