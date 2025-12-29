◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝 福岡大大濠(福岡) 97-71東山(京都)(29日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子・決勝に勝利した福岡大大濠。チームとしても初の連覇を達成しました。

片峯聡太ヘッドコーチは「大濠のバスケットの歴史の中で2連覇というのはありませんでした。『気負わず、失うものはない。ただ大濠のバスケットの歴史をお前たちがつくるんだ』という気概を持って、試合に臨んでくれた」と選手らについてコメント。続けて3年生の努力に言及し「やはり、努力は裏切らない。ひたむきに真面目にバスケットに向き合い続けた3年生が、最後に本当に日の目を浴びることができた素晴らしいゲーム内容だった」、「本当に自慢の、自慢の3年生です！本当によく頑張りました！ありがとう！」と声をあげ、たたえました。

1年生エースとしても注目される白谷柱誠ジャック選手も、先輩たちにいいパスをもらったことでシュートを決めることができたと言及。続けて「自分が自信を失った時に3年生は特に支えてくれた存在なので感謝しかありません。ありがとうございました！」と笑顔を見せました。

続いて2年生エース・本田蕗以選手も、精神的に3年生に支えられたことを吐露。来季自身が3年生としてチームをけん引することになりますが、「次は3連覇を目標にしっかりやっていきたい」と意気込み、3年生などからも歓声があがりました。