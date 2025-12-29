【ひらがなクイズ】共通する2文字のひらがなは？ 全部解けると気分すっきり！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、セットで覚えていると便利な慣用句や、おなじみの言葉が集まりました。空欄を埋めて、すべての言葉がカチッとつながる瞬間を楽しんでくださいね。
□□ごし
ひの□□
□□もうけ
□□なげ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「まる」を入れると、次のようになります。
まるごし（丸腰）
ひのまる（日の丸）
まるもうけ（丸儲け）
まるなげ（丸投げ）
今回は、言葉全体をそっくりそのままという意味で使われる「丸（まる）」がキーワードでした。「丸投げ」や「丸儲け」など、ちょっとユニークな表現も多かったですね。このように、特定の「漢字のイメージ」を共通点として探せるようになると、クイズの達人に一歩近づけますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
