カップルで行きたいと思う「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「裏磐梯」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：裏磐梯（耶麻郡北塩原村）／37票2位にランクインしたのは、北塩原村にある「道の駅 裏磐梯」です。標高約800mの裏磐梯高原に位置し、磐梯山や桧原湖の雄大な景色を一望できる絶好のロケーションが魅力。2階の展望台は、四季折々に表情を変える自然を背景に記念撮影ができる人気のフォトスポットとなっています。近隣には神秘的な色彩を放つ「五色沼湖沼群」があり、散策の合間に立ち寄って地元産の山塩を使った「会津山塩ラーメン」を味わうのもおすすめ。大自然のパワーを感じながら、静かに語り合える大人なデートにぴったりの場所です。
1位：猪苗代（耶麻郡猪苗代町）／53票1位に輝いたのは、猪苗代町にある「道の駅 猪苗代」。猪苗代磐梯高原ICからすぐという抜群のアクセスと、北に磐梯山、南に猪苗代湖を望むパノラマビューが多くの支持を集めました。敷地内には磐梯山を背景に素敵な写真が撮れる専用のフォトフレームが設置されており、カップルの思い出作りに最適。地元のブランド米「天のつぶ」やそば、特産のいちごを使ったスイーツなど、ご当地グルメも充実しています。一日を通してアクティブに過ごせる福島県内屈指の人気スポットです。
