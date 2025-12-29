元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２８日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。一緒に食事をしながら「スマホずっと見てる」美人モデルを明かした。

この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司とともに、都内にあるＳＮＳで大人気という怒りのテーマパーク「怒怒怒ランド」を訪れた。

「許せないです 逮捕します投票所」のコーナーで、「ごはんデート中にスマホを触る」という質問に対して「許せないです 逮捕します」「許せない」の２択で回答。すると、一茂は「これは難しいなあ。ゆうちゃみと飯食ってるとスマホずっと見てるもんな。若い子はしょうがないんだよな」とモデルでタレントのゆうちゃみを名前を出した。

濱家が「『ゆうちゃみ、それはアカンで』言うて、許せないを押すのか？ちょっと負けて許すを押すのか？一茂さんの気概を見せてください」と迫ると、一茂は「ゆうちゃみが（番組を）見てるっていうことを前提に押しますか」と言いいながら、迷うことなく「許します」のボタンをプッシュ。濱家が「情けない。逮捕してくださいよ」とツッコんだが、一茂は「いやいや。ゆうちゃみ楽しそうにやってるもん」と意に介さなかった。