嵐の櫻井翔（43）が27日放送のTBS「幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（深夜0・10）にVTR出演。大物たちとの交流を明かした。

同番組は「芸能人が名店での食事会の幹事になったら」をコンセプトに食事会をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。今回の幹事が櫻井。店は番組が用意し、櫻井の声掛けで集められた俳優の佐藤隆太、濱尾ノリタカ、「バイきんぐ」小峠英二、ヒップホップ歌手のZeebra、五輪柔道で史上唯一の3連覇を達成した野村忠宏氏といった豪華メンバーの食事会をのぞき見する。

今回の飲み会について「異業種交流というか、異種格闘技」と称した櫻井。野村氏は櫻井との関係について「翔くんがずっとオリンピックキャスターやってて。一緒に、一つオリンピックを一緒にやって、そこから仲良く（している）。普段もちょこちょこ会ったり」と明かした。

濱尾は櫻井の小学校の後輩に当たるといい、「初出しに近い」と櫻井。佐藤については「隆ちゃんぐらいじゃないですか、意外性がないの」と笑った。

小峠については「相葉（雅紀）くんの仲良しっていうか。個人的にもいっぱい番組でご一緒してるし、泊まりのロケが多いから、夜一緒に飲んだり」と説明。「プライベートで行ったのは、相葉くんと一緒に行った時で、3年ぐらい前に相葉くんがずっと“雪山行きたい”って言ってて、で、俺、毎年スキー行ってるから、“相葉くん、今年も行くけど行く？”って言ったら“行きたい”ってなったから“じゃあ行こうよ”っていろいろとセッティングしたの。そしたら、相葉くんから“英二くんもいいかな？”って来たわけ。英二くん、誰か知らないけど、“英二さんもじゃあ”って言って、当日来たら小峠だったみたいな」と笑った。

そして、この日、最後に現れたのがZeebraだった。櫻井は「Zeebraさんは、20年ぐらい前だったと思うんですけど、Zeebraさんのライブに、一ファンとしておじゃまして、その後打ち上げに顔を出させてもらったんですよ。なんの流れかわかんないですけど。で、ちょうどその日に僕が自分のラップ曲みたいなのを書き終えて録音した日で、大先輩に“今日曲撮ったんで、聴いてください”って渡したっていうのが、初めまして」とした。