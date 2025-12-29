川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、「妻が作る豪華すぎる晩御飯」と題し、年末に豊洲から取り寄せた海鮮料理を満喫する様子を投稿しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 「まるで海鮮の宝箱」豊洲から届いた魚介類に大喜び 愛妻が作る「ヘルシーで豪華すぎる晩御飯」に舌鼓





川粼さんによると、朝、2つの業者から配達された魚介類は「まるで海鮮の宝箱」のようだったといいます。届いた食材には、川粼さんが大好きというアワビや、奥様が好きな牡蠣、さらに新鮮な車海老、大きなナマコ、イクラ、タコ、明太子など多種多様な海の幸が含まれていました。







豊洲から届いた海鮮の中には、「岩手県産 味付あわび」も含まれていました。川粼さんは特にアワビが好物とのことで、ブログ内で「アワビ アワビ」と喜びを表現しています。







届いた食材の中には、まだ生きている新鮮な車海老も含まれていました。発泡スチロールの箱に整然と並べられた海老の様子からも鮮度の高さがうかがえます。







川粼さんは朝食に「魚食わせろ！」とリクエストし、妻が作ってくれた中おち丼と蛤の味噌汁を楽しんだそうです。「口の中でとろける程柔らかいマグロの中おち」だったと満足げに記しています。







その後、受け取った海鮮は友人宅2軒と義母にも届けられたとのこと。夕方には渋谷での用事を済ませた後、スーパーでの年末年始の買い出しに出かけたようです。







昼食には味噌バターコーンラーメンを食べたと報告。「多少罪悪感があるが美味い」とコメントしています。







夜は外食せず、自宅で豪華な海鮮料理を堪能したことを報告しています。昼にラーメンを食べたため、炭水化物を抜いた献立で、アワビ、車海老、中おち、肉味噌レタスなどが並んだとのこと。川粼さんは「ヘルシーで豪華すぎる晩御飯」と大満足の様子です。







川粼さんはブログの最後に「完全に妻には胃袋をつかまれてしまってます」と感謝の気持ちを表し、この日はファンクラブでの生配信後、お酒も飲まずに就寝したことを報告。翌日からは明治座での舞台稽古が始まるとのことで「頑張って来ます」と意気込みを語っています。



【担当：芸能情報ステーション】