¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û°Ëß·À±²Ö¤¬£Ò£Å£Î£Á¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¸ì¤ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬£²£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿´¶¤ò¡Ö»î¹çÁ°¤Ê¤ó¤Ç¥á¥Ã¥Á¥ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÉñÂæ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£Ê£Ô£Ô¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£Ò£Å£Î£Á¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂÇ·â¤¬¶¯¤¤¡¢ÂÇ·â´ó¤ê¤ÊÁª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤À¤¬¤¹¤°¤Ë¡ÖÂ®¹¶¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¡¢·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ç¸ß¤¤¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Æ¥á¥Ã¥Á¥ãÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹ç¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ·ý¤Ç²¥¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿´é¤ÇÅÜ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÏÂ²ò¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¡Ê¾¡¤Ã¤¿¡Ë»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌ¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Öà²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Êá¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ò»î¹ç¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤ë²¦¼Ô¤¬Ä©Àï¼Ô¤òÄÙ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£