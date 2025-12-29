12月29日、大井競馬場で行われる年末ダートの総決算・東京大賞典（G1・ダ2000m）を前に、TCKイメージキャラクターを務める池田エライザがウィナーズサークルに登場し、トークショーを行った。

黒のコートに包まれたシックな衣装で姿を見せた池田は、集まったファンに手を振りながら笑顔で登場。レース観戦も馬券購入も初めてという池田は、競馬場の雰囲気について「想像以上の熱気で、撮影でよく来ていましたが、お客さんが来ているのは初めてで圧倒されました」と語り、大井競馬場ならではの高揚感を表現した。

池田エライザの東京大賞典注目馬はナルカミ (C)Hiroki Homma

また、東京大賞典を迎える心境については、「ビギナーズラックというものがあると聞いたので、それにかけるためにも東京大賞典に（馬券は）集中したいと思います」とコメント。

注目馬には「ナルカミ」を指名。「池田エライザとカタカナ4文字がいっしょなので、カタカナ4文字のナルカミを応援することにしました。一緒に楽しみましょう！」と初心者らしい理由で会場を和ませた。

発走を目前に控え、ウィナーズサークルは大きな拍手に包まれ、年末ダート王決定戦への熱気が一層高まっていた。