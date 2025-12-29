第２子を出産した女優の真木よう子（４３）が「個人的高齢ママあるある」を投稿した。

２９日に自身のインスタグラムを更新し「個人的高齢ママあるある 赤ちゃんの爪切りってそもそも恐いのに老眼がプラスされてほとんど見えないからもう勘でいくしかない」とつづる。赤ちゃん目線で撮影したショート動画をアップした。

スッピンの真木は、赤ちゃん用のハサミ型の爪切りを持ち、眉間にしわを寄せながら目を細める…。

フォロワーは「わかります！」「自分も老眼ひどいです」「ローガンの気持ち、わかりますぞー」「ねーさん、ほぼ眼閉じとりますよ！！」「勘でいっちゃダメなやつ！」と共感。そして「ようこママ応援してます」「爪切りお気をつけて！笑」とエールが寄せられた。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。今年７月に真木は第２子妊娠を公表し、今月２４日に出産を発表した。