◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）

ウエストナウ（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ＝馬齢は明け表記）が巻き返しに期待する。前走の鳴尾記念は中間から抜群の動きを見せていたものの、追走に苦労して見せ場なく１３着。中尾助手は「あの馬のクセというか、馬群にのまれてやめてしまうところがありました。１８００メートルは忙しいですね。ポジションを取りにいけなくて、外に出せずという感じでした」と敗因を分析する。

１２月２５日は重馬場の栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒１―１１秒５をマークしており、出来落ちはない。「先週の追い切りで仕上がっていますし、順調に調子を維持しています。もともと、冬に走る馬ですからね」と反撃態勢は整えている。

オープン初勝利を飾った２走前のアンドロメダＳでは、大外から上がり最速タイで差し切り勝ち。「ばっちり展開がはまりましたね。ちゃんと展開がはまれば、めちゃくちゃ強いと思います」。自分の形に持ち込めれば、重賞でも勝ち切る能力はある。

今回は２勝を挙げる右回りの２０００メートルに戻るのも好材料。中山は２度目だが、「大丈夫だと思います。みんな外にはいきたがらないだろうし、馬場が荒れてくれば、外も伸びるでしょうしね」と同助手はうなずく。明け５歳で体も充実。本来の実力を発揮し、新春に初の重賞タイトルをつかみ取る。（山本 理貴）