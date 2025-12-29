原作 ： 眞藤雅興『ルリドラゴン』（集英社ジャンプコミックス刊） 制作：京都アニメーション

(C)眞藤雅興／集英社

デジタル版「週刊少年ジャンプ」隔号連載作品「ルリドラゴン」が、京都アニメーション制作でTVアニメ化することが決定。映像も公開され、肩をたたかれ振り返って驚く、原作1巻の表紙と同じ姿のルリが登場。原作でのおなじみのポーズのルリも描かれ、京都アニメーションが描くルリの姿が披露された。放送は「だいぶさき」とのこと。

『ルリドラゴン』TVアニメ化決定！｜京アニ×ジャンプ

さらに、原作・眞藤雅興よりイラストも到着した。

原作・眞藤雅興

ルリドラゴン 今年も読んでくれてありがとうございました。 「氷菓」が特に好きな京アニ作品なのですが中でも多視点で動く文化祭パート。 店番をする奉太郎の一部始終が一番楽しくて好きです。座ってるだけなのに！！ そんな京都アニメーションさん制作でこの漫画― アニメ化します。 眞藤雅興

あらすじ

高校生の青木ルリは、ある朝目覚めると突然頭にツノが生えていた！ 実は父親が龍だから遺伝かも？ と母に言われたルリは戸惑いながらも、とりあえず学校へ……。見慣れないツノに興味津々なクラスメイト達に加えさらにもう一つのドラゴン体質が明らかに!? いつもの毎日にちょっとした異変──。 ドラゴンガール・ルリの日常がゆるっと始まる。