プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」が27日にサウジアラビア・リヤドで開催された。セミファイナルで世界3階級制覇の中谷潤人（27＝M.T）を相手に大健闘した世界ランカーのセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「Fight Hub TV」のインタビューに応じた。中谷戦を謙虚に振り返った。

スーパーバンタム級世界ランカーがPFPランカーに対して大健闘した。エルナンデスはスーパーバンタム級初戦の中谷を迎え撃った。

序盤は距離を取って戦う中谷に苦戦したエルナンデス。しかし中盤以降は、距離を詰めて接近戦の展開に。プレッシャーをかけて手数が止まらなかった。最終ラウンドにはアリーナから「メヒコ！メヒコ！」のチャントが起こった。12Rを戦い抜いて判定は0ー3で敗れたが大健闘を見せた。

ファンの中ではエルナンデスが判定で勝っていたという声もあった。エルナンデスは「う〜ん…まぁ改めて試合を見返しましたが、勝つだけことはやったと思います。このようなチャンスをいただけたことに感謝しています。これからも頑張ります」と感謝の言葉を並べた。

採点結果については「気にしてない」とひと言。「自分のすべきことをやって、良い試合を見せられた。それで十分幸せです」と満足の表情を見せた。

最後に来年5月の実現が予想される“井上尚弥VS中谷潤人”のドリームマッチについても「良い試合になりますよ。自分も見たいです」と実現を楽しみにした。