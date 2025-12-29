大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、初出場の男性5人組「M!LK」が囲み取材に応じた。

佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）の5人組。披露するのは「イイじゃん」。中毒性の高い「ビジュいいじゃん」という歌詞が、SNSで大バズリした。「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出。音楽性の高さから、日本レコード大賞の優秀作品賞も受賞した。

おそろいの黒Tシャツ姿で囲み取材に登場した5人。塩崎が「僕たち初出場ということで、10年、11年夢見てきたステージにあと2日で立てる」と感慨を口にすると、佐野が「太智さん立てるか分からないですよ」といじる場面も。

塩崎は「“イイじゃん”も左からか右からか間違えそう。夢のステージで一番いいイイじゃんを届けられるよう、最後まで練習します」と意気込み。佐野は「僕らは2015年にデビューしてから、ずっと紅白出たいと公言してきて。なかなか簡単ではなく、さまざま歴史がM!LKはあるんですけど、思いを口にして頑張るというのは大事だった。幸運なことに今年はたくさんの人に注目してもらった。あらためて応援してくれた“み!るきーず”に感謝を言いたい」とファンに感謝。そして「10年間思ってきたので、何しようかなと」と話した。

初めての紅白で驚いたことは「台本が分厚い」ことだという。「由緒正しき台本だから、輝いて見える。ピカーッと光ってて、みんなで喜んでたよね」と塩崎。曽野は「誰が持って帰るかとなって。じゃんけんになるのかな？家に欲しいもんね」と“争奪戦”を予想した。

また、坂本冬美の「夜桜お七」にもダンスで参加。演歌との異色コラボにも挑戦する。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。