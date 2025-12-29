年末年始のおうち時間にも役立つ“冬の省エネ術” エアコンやリビング、風呂などシーンごとのポイントをチェック
内閣府政府広報の公式インスタグラムが、寒い冬に役立つ「無理なくできる省エネのポイント」を紹介した。
【画像】寒い冬に役立つ「無理なくできる省エネのポイント」
投稿では、「冬は電気やガスなどのエネルギー消費量が多くなる季節」と書き出し「エアコン」「リビング」「キッチン」「お風呂」「トイレ」の5つの場所に分けて、それぞれのスポットでの省エネ術を紹介している。方法は以下の通り。
【エアコンの省エネ術】
・設定温度は20度を目安にする
・頻繁なスイッチの入切を避けて自動調節機能を使う
・風向きは下向きにして暖かい空気を下方へ届ける
・サーキュレーターなどを併用し暖まった空気を循環させる
【リビングの省エネ術】
・断熱マットなどを敷く
・昼間はカーテンを開けて太陽光を部屋に取り込み 夜は厚手のカーテンで保温効果を高める
・床暖房のスイッチは就寝・外出の30分前に切る
・やかんや鍋料理などで湿度を上げる
【キッチンの省エネ術】
・冷蔵庫の設定温度を強から中にする
・常温で保存できるものは冷蔵庫に入れない
・鍋の水滴をふき取ってからコンロにかける
・食器を洗う時のお湯は低温にする
さらにポイントとして、「食器はため洗いにするとより省エネ」と紹介されている。
【お風呂の省エネ術】
・こまめにシャワーを止める
・浴槽のふたは必ず閉める
・ドライヤーの前にタオルでしっかり水分を取る
・お風呂は間隔をあけずに入る
・1時間以上空く時は保温機能をオフ！次に使うタイミングで追い焚きをする
【トイレの省エネ術】
・暖房付きの便座はふたを閉める
・便座や温水の設定温度はこまめに調節する
さらにポイントとして、「便座の温度・水温を自動調節する省エネ機能があれば利用しましょう」と紹介されている。
【画像】寒い冬に役立つ「無理なくできる省エネのポイント」
投稿では、「冬は電気やガスなどのエネルギー消費量が多くなる季節」と書き出し「エアコン」「リビング」「キッチン」「お風呂」「トイレ」の5つの場所に分けて、それぞれのスポットでの省エネ術を紹介している。方法は以下の通り。
【エアコンの省エネ術】
・設定温度は20度を目安にする
・頻繁なスイッチの入切を避けて自動調節機能を使う
・風向きは下向きにして暖かい空気を下方へ届ける
・サーキュレーターなどを併用し暖まった空気を循環させる
・断熱マットなどを敷く
・昼間はカーテンを開けて太陽光を部屋に取り込み 夜は厚手のカーテンで保温効果を高める
・床暖房のスイッチは就寝・外出の30分前に切る
・やかんや鍋料理などで湿度を上げる
【キッチンの省エネ術】
・冷蔵庫の設定温度を強から中にする
・常温で保存できるものは冷蔵庫に入れない
・鍋の水滴をふき取ってからコンロにかける
・食器を洗う時のお湯は低温にする
さらにポイントとして、「食器はため洗いにするとより省エネ」と紹介されている。
【お風呂の省エネ術】
・こまめにシャワーを止める
・浴槽のふたは必ず閉める
・ドライヤーの前にタオルでしっかり水分を取る
・お風呂は間隔をあけずに入る
・1時間以上空く時は保温機能をオフ！次に使うタイミングで追い焚きをする
【トイレの省エネ術】
・暖房付きの便座はふたを閉める
・便座や温水の設定温度はこまめに調節する
さらにポイントとして、「便座の温度・水温を自動調節する省エネ機能があれば利用しましょう」と紹介されている。