¡Ö¤¨¡¼‼Á´Á³ÌÌ±Æ¤Ê¤¤¡×ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡¢¸ÍÀÒÊÑ¹¹¡Äà·ãÊÑá41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦GENKING.¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¸¤¤òÊú¤¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ
¡¡ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¸ÍÀÒÊÑ¹¹¤ò¸øÉ½¤·¤¿41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÍÍÊÑ¤ï¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¤¤òÊú¤¡¢¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏGENKING.(ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì)¡£¡ÖMerry Christmas ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤È¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¾Ð´é¤È¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼‼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö´°àú¤ËÌÌ±Æ¤Ê¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¥á¥Á¥ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡GENKING.¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖµîÇ¯ËÜÍè»º¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤½÷¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¾Á°¤â¸µµ±¡Ê¤²¤ó¤¡Ë¤«¤éº»Æà¡Ê¤µ¤Ê¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÀÒ¤â½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢Îø°¦¡£¡È½÷¡É¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ0¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤ÈÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿GENKING.¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¼«½öÅÁ¡ÖËÍ¤Ï»ä¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤òÆ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤¿23Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¤ÏGENKING¤«¤é.¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆGENKING.Ì¾Á°¤Ï¡¢ÅÄÃæº»Æà¤«¤éÅÄÃæº´Æà¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þÌ¾¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ÎSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç16¥¥í¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£