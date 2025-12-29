Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¢Åì»³¤òÇË¤ê½é¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎàÅß¤ÎÄºÅÀáÊ¡²¬¸©ÀªÄ¾¶á10Ç¯¤Ç7ÅÙÌÜV¡¡Åì»³¤ÏÈá´ê¤Î½éV¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×ÃË»Ò·è¾¡¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê97¡½71Åì»³¡Ê29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬Æ±4¶¯¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ò97¡½71¡Ê25¡½13¡¢30¡½24¡¢21¡½19¡¢21¡½15¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢Æ±¹»¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£²áµî5Ç¯¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎàÅß¤ÎÄºÅÀá¤È¶áÇ¯¼¨¤¹¶¯¤µ¤òº£Ç¯¤âÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÊ¡²¬¸©Àª¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ»»10ÅÙÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¸©Àª¤ÏÄ¾¶á10Ç¯¤Ç7ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½à·è¾¡¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê84¡½58Åì»³¡Ë¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ÎÂè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ä¡¢¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡Ê3Ç¯¡Ë¤â¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤â¤¢¤ê12ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤âÝ¯°æ¾ÈÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ä¡¢ËÜÅÄ¤Î¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¤ï¤¿¤µ¤º¤Ë55¡½37¤È¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤âÍ×½ê¤ÇËÜÅÄ¤¬¹â¤¤¸Ä¿Íµ»¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤Î®¤ì¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÅÀº¹¤ò76¡½56¤È¤¸¤ï¤ê¹¤²¤¿¡£´¿´î¤Þ¤Ç»Ä¤ê10Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªQ¤â¹¶¼é¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤ê¡¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¢¡²áµî10Ç¯¤ÎÃË»Ò·è¾¡À®ÀÓ
15¡¡ÌÀÀ®¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¡¡¡¡¡78¡½73¡¡ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë
16¡¡Ê¡²¬Âè°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡81¡½78¡¡Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë
17¡¡ÌÀÀ®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡79¡½72¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
18¡¡Ê¡²¬Âè°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡85¡½42¡¡ÃæÉôÂçÂè°ì¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
19¡¡Ê¡²¬Âè°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡75¡½68¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
20¡¡ÀçÂæÂçÌÀÀ®¡ÊµÜ¾ë¡Ë72¡½70¡¡Åì»³
21¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¡¡¡¡¡¡¡59¡½56¡¡ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë
22¡¡³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡Ë¡¡88¡½71¡¡Ê¡²¬Âè°ì
23¡¡Ê¡²¬Âè°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63¡½53¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
24¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¡¡¡¡¡¡¡77¡½57¡¡Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
¡ÚÃí¡Û³Ø¹»Ì¾¤ÏÅö»þ¡¢³Æ¹àÌÜ¤ÎËÁÆ¬¿ô»ú¤ÏÇ¯ÅÙ