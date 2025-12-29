ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】「九文が2点のリード許し前半終了」後半は巻き返しな… 【速報】「九文が2点のリード許し前半終了」後半は巻き返しなるか 高校サッカー選手権1回戦《長崎》 【速報】「九文が2点のリード許し前半終了」後半は巻き返しなるか 高校サッカー選手権1回戦《長崎》 2025年12月29日 14時59分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 第104回全国高校サッカー選手権大会は29日、県代表・九州文化学園が1回戦で静岡県代表・浜松開誠館と対戦。前半を0-2で終えています。 NIBでは試合の模様を実況生中継でお伝えしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 午後2時10分キックオフ「九州文化学園が1回戦に挑む」全国高校サッカー選手権 相手は静岡代表《長崎》 長崎この1年「災害」未来への教訓は… “諫早など震度4” “五島山火事” “橋で死亡事故”《長崎》 全国高校サッカー選手権開幕 初出場「九州文化学園」折り鶴を掲げ堂々行進 28日に初戦《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 生花, 置床工事, 埼玉, 静岡, 金属加工, 住宅, 在宅医療, 神奈川, 法要