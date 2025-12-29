「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 4位は社会問題になっているクマ出没の話題
大阪・関西万博に女性初の首相誕生、米問題など、さまざまなニュースが報じられた2025年。ゴルフ界では米女子ツアー参戦組の活躍が多く報じられたが、雑誌『ALBA』の読者が「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。そんな中、4位にランクインしたのが社会問題にもなっているクマ出没の騒動だ。
【ランキング】山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝は？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位まとめ
【4位】ゴルフ場にもクマが出没！ ツアー中止の事態にも4位は65票を集めた社会問題となっているクマを巡るニュース。ゴルフ場でも目撃されていて、女子ツアーにも影響を及ぼした。5月に石川県で行われたステップ・アップ・ツアー「ツインフィールズレディース」では、最終日にコース内にクマが出没。競技は一時中断となったが、最終的に中止。また7月に宮城で行われた「明治安田レディスゴルフトーナメント」でも、プロアマ戦中にコースでクマが目撃され、プロアマ戦は中止に。翌日行われる予定だった第1ラウンドも中止となり、大会は3日間の短縮競技、無観客での開催となった。大会を制した小祝さくらは、試合後に「クマの対策を何重にもしていただき、本当にありがとうございました。無観客の中でプレーするのはすごく久々だったんですけど、たくさんバーディを取って優勝できたことがすごくうれしいです」と振り返った。アンケートには、「クマに悩まされた年ではあったが、ゴルフ場にも出るとは思わなかった」「時世を感じる出来事がゴルフ界でもかと」「クマのせいでツアー中止は残念。来年以降の開催にも対策が必要だと思う」「クマの出没が毎日のようにニュースになっており、ゴルフ場にいつ出没してもおかしくないという現実味を感じた」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
