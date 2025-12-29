¿·°æ¹ÀÊ¸¡ÖÈÈºá¼Ô¤¬Ìá¤ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ï´Å¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÃ£¤Ø¡×¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¶¯À©À¸òºá¤ÇÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£29Æü¤Ë¤Ïnote¤Ë¡Ö¼Õºá¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿·àºî²È¡¦ÀÖËÙ²í½©¤Î°ì¿ÍÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶2¡×¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¿·°æ¡£¡Ö·à¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤ªÆó¿Í¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÍê¤Þ¤ì½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆÍ·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¸åÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤¬¤¯¤ì¤Ð¤ä¤ë¤·¡¢¤³¤Ê¤±¤ê¤ã¤ä¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÍÆñ¤¤»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤ÏÂô»³¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬Ìá¤ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ï´Å¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÃ£¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç½ÐÍè¤ë¿¦¶È¡¢Á°²Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂçÂÎÌá¤ì¤Þ¤¹¡£¡ö°ìÉô¤Î¿¦¶È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤Ï18Ç¯¤ËÇÉ¸¯·¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÍðË½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©À¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯12·î¤Ë¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£