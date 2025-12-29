お笑いコンビ「ニッポンの社長」が28日深夜放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（深夜0・55）に出演。ケツ（35）の妻が登場し、ケツのクズぶりを明かす場面があった。

ケツは今年7月に結婚。辻皓平はケツが新婚旅行でハワイに行き、落語家の笑福亭鶴瓶の別荘を無料で貸してもらったと明かした。だがケツはハワイで日本の有名ラーメン店に2度も行ったが「奥さん、食べてないです。奥さんは待ってました」と語ったと暴露した。

番組では妻を呼び、ケツを実際にどう思っているのか尋ねることに。すると妻がピンクの被り物をして登場。ラーメン店での話について「事実です」。続けて「エピソードとしてしゃべるのがそこじゃないやろって」と言い、「ハワイで新婚旅行やのに、ケンカを24回したんですよ」とぶっちゃけた。

スマホにメモしたケンカの内容も明かし、ケツが海に誘っても「俺は入らんでええ」「俺のタイミングで入るから」と拒否したと暴露。

旅行のプランや行き先、予約などは全て妻がこなしていたが、ウーバーでタクシーを呼ぶのに手間取ると、ケツが「まだなんかよ！暑いから早せえやあ」などと偉そうにしていたとも告白。共演女性陣は「キモい」と斬り捨てた。

どう思っているかと聞かれた妻は「新婚旅行はずっとケンカばっかりしてたから、嫌な思いは結構したんですけど」としたものの、「まあケツのおかげで鶴瓶さんのホテル（別荘）にタダで泊まらせてもらったり、新婚旅行行けたのも優勝してくれたから行けたっていうので。そこは感謝してます」と語った。

ケツは自身を立てる発言を聞いても「聞こえました」と薄い反応。家では最悪のノリを見せることもあると言われると、「きょうはこの辺で面白いダンスショーが始まるって聞いたんやけどな。おっ、そろそろ始まりそうやなあ」と話を振ると回顧。そうしてスマホで音楽をかけると「奥さんが駆けつけて来て僕を楽しませるために踊るんです」と平然と話した。

共演者からは「逆や！」とのツッコミが入り、辻は「そんで笑わないらしいです」とも証言。ケツが「何回も見てるんで」とコメントすると、女性陣から「怖ーい！」「もう嫌だ―！」と悲鳴が上がった。

妻はさらに「大喜利を普段結構振ってくる」とボヤキ。家庭でMCをしているのかと言われるとケツは「憧れがあるんで」と淡々と語った。妻は答えに詰まるとケツが「今のはスピードでいけたで」などとダメ出しをするとも語り、「そんなに大喜利が強いイメージもないのに」とポツリ。「極楽とんぼ」加藤浩次は「一番ダメな作家だぞ」とバッサリと言い放った。

また妻はケツに言われた嫌味もメモしており、「俺のおかげで芸能界を味わえるやろ。感謝しろ」と言われたと回顧。

ハワイで良かったことはと聞かれると「結構現地で顔指されて、そのおかげで味噌汁もらったり」と振り返った。加藤は「楽しかった思い出それ？」と言い、FANTASTICSの中島颯太は「最低ですよねえ」とあきれていた。