三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”が話題「フラグメント履いてるのアツい」「めちゃくちゃ似合ってて良い」
タレントの三上悠亜（32）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。台湾プロバスケチームのチアリーダーのオフショットを公開したところ、三上のスニーカーに反響が集まっている。
【写真あり】市場価格数十万円？三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”の全貌
三上は台湾プロバスケチームであるフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入。11月にはチアリーダーを務めたことを報告していた。
この日の投稿では「チアのリハからの初めて台湾の一蘭行った日」と題し、「たくさん動いたけど、プラマイゼロだね でも美味しかったのでオッケーです」「今日はチア本番1日目でした」「私が加入したチアが応援してる、@formosa_dreamers_official が勝利」「明日もしっかり応援しながら私も頑張ります！！」と報告した。
この投稿とともに、三上はオフショットを投稿。ナイキのスニーカーを履いていると、コメントには「スニーカーすごい」「フラグメント×トラヴィスとか履くの意外な感じだったけど、めちゃくちゃ似合ってて良い！」「フラグメント履いてるのアツい」「スニーカー ジョーダンフラグメントトラヴィスだ！さすが悠亜ちゃん」と、今年11月に発売され、即完売した激レアスニーカーとして知られているナイキ『フラグメントデザイン × トラヴィス・スコット × ナイキ エアジョーダン 1 ロー OG ホワイト/ブルー』にも注目が集まっている。
